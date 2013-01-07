《Maguire专栏》2013年美国玉米、大豆和小麦市场展望

**大豆价格短期料温和上涨**

鉴于美国国内和全球大豆库存处于低位,大豆走势在一年的此时被认为有些偏弱,不过显然市场对南美新作供应充足的预期强烈,短期内将压制价格涨势.

由于近月期价勉强徘徊于每蒲式耳14美元一线,远低于9月时的17.50美元上方,市场似乎已完全从2012年的供应紧张忧虑中恢复.

但我们担心的是这种乐观的情绪,尤其是在南美产量预期方面.

巴西和阿根廷的大豆产量肯定会高于上一年,主要种植区域的收割也已开始.

但巴西大部分大豆生长季仍未结束,很多作物尚未完全长成,还必须克服一系列物流运输的问题,才能出口到国际市场.

此外,当地港口和运输工人经常会在收获季高峰时举行罢工和薪资谈判.由于大豆收成有望创下纪录,当地基础设施的运能或面临压力,这些因素或在今年带来严重影响,并造成商品出口长时间延误.

作物生长的不确定因素,加之运输方面的问题,使我们认为大豆市场在中短期内不太可能出现进一步大跌.

实际上,鉴于今春玉米会抢夺部分大豆的种植面积,价格温和反弹可能是短期内最有可能的走势,直至下月前后南美供应前景变得更加明朗.

**定期评估小麦市场**

美国冬小麦在休眠期遭遇较差的气候条件,使我们有理由担心2013年的前景.主产区的旱情严重,意味着小麦的不利因素远未过去,而且在未来关键的抽穗和开花等阶段可能遇到更多问题.

虽然全球小麦库存似乎比玉米和大豆更加充足,但这些商品的供应若进一步恶化,或引发小麦需求的迅速升温,或扭转小麦库存增加的势头.此外,美国农作物的状况不佳,或造成未来数月美国供应量被下修,这很容易导致2013年价格上涨.

此外,高级硬红冬麦所遭遇的不利生长条件似乎比较低等级的软红冬麦更严重,而这两个市场在目前整体消费低迷之际,价格下跌的步伐似乎相当.

而一旦终端用户的活动在未来数周升温,我们认为较高等级小麦的表现将会更好.

美国春小麦即将在未来的生长季中迎来争取种植面积的问题,并可能需要紧跟大豆和其他作物的步伐,以在美国部分种植地区锁定先机.