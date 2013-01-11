《Maguire专栏》欢迎印度成为今年全球小麦出口市场上的重要力量

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 高琦

路透芝加哥1月10日 - 全球大多数的小麦主产国在2012年都因干旱而遭遇减产损失,不过印度农民则迎来了一个收成极好的丰年,令该国的国有仓库和出口机构都堆满了小麦,呈现出一派供应盈余的景象.

的确,印度国有小麦仓储已经超过3,400万吨,比官方此前设定的目标水准高出两倍多,使印度成为除中国外小麦库存最多的国家,将令印度在2013年小麦出口市场上异军突起,发挥重要作用,有望弥补其它地区出口不足所造成的供给缺口.

**数量多多,足够周旋**

印度是全球第三大小麦消费国.不过,受惠于2012年创纪录高位的丰产面积和产出,小麦收成极高,远远超过该国近期的消费比率,使得出口商手中握有大量库存,足以补上2013年可能出现的任何小麦贸易供应缺口.

浏览印度小麦产出,消费和库存数据,请点选图表:

(link.reuters.com/vuh25t)

供给的大幅增加使印度小麦出口商获得了不同寻常的优势地位.而在以往,印度在全球小麦贸易市场中仅是个一般般的小角色,过去十年间的大部分时期在全球小麦出口贸易排行中都只是位列第十位.

但今年要有变化,印度小麦出口排名很可能要往前提高三个或者四个位次.因为印度丰产并且出现大量国内库存盈余的同时,黑海小麦种植区的供应却下滑.

浏览全球十大小麦储存国的库存情况,可点选图表:

(link.reuters.com/wuh25t)

随着印度政府对2013年整体作物供应前景进行评估,他们迄今已经上调了对小麦出口的补贴,有约250万吨小麦在近期获得了出口许可,此前在2012年末时刚刚放行了200万吨小麦.

考虑到其它地区供应短缺令全球小麦价格仍然颇具吸引力,印度非常有可能进一步出口更多小麦,2013年总体出口的小麦数量或将创下纪录高位.

浏览全球十大小麦出口地区的分布和份额,请点选图表:

(link.reuters.com/xuh25t)

**昙花一现**

印度出口商料将在2013年展现出高调的一面,而这样做也是极为有用的.但是必须指出的是,印度在小麦出口市场上享受重要参与地位的情景恐怕并不能延续下去.

印度国内需求巨大,而且所有主要作物的产出水平都极不稳定,这意味着今年过后,该国出口商或许就会面临作物库存大减的局面.

但换个角度看,印度在过去五年间实现了小麦产出的稳步提升,这意味着印度食品和作物产量料将可取得大幅增加,从而奠定在其主要出口国的地位.

浏览小麦主产国的产出水平,请点选图表:

(link.reuters.com/cyh25t)

浏览十大小麦出口国的库存,出口和五年均值,请点选图表:

(link.reuters.com/zuh25t)

但是鉴于印度庞大的人口数量和家畜饲养量,其国内市场对于各类作物的需求都是无止境的,因此印度作物产出的极大一部分最终都要被国内用户所消耗.