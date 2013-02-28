《Maguire专栏》"迷雾四国"崛起,成农产品出口市场买家新势力

**仍不可忽视**

对于追踪谷物和油籽市场的人士来说,到2013年,迷雾四国在农作物进口活动方面的重要性可能会超过中国.中国农作物产量若大幅回升将导致进口需求短暂下降,可能会给人以整体需求低迷的印象.

但过去几年来,迷雾四国从美国进口的谷物和油籽规模保持强劲,从中可以清晰看出这些国家的需求要远比中国或其它主要进口国稳定.原因可能是这四个国家农作物产能有限.

欲浏览迷雾四国与中国农作物进口量及进口额对比图表,请点选:(link.reuters.com/num36t)

迷雾四国需求水平的稳定性,在玉米市场中表现得最明显.从几年来的采购节奏来看,迷雾四国的玉米进口需求甚至比全球最大的玉米进口国日本更可靠.

欲浏览迷雾四国各作物进口图表,请点选:(link.reuters.com/mum36t)

中国2012年在玉米出口市场中的表现曾一度亮眼,因此前国内玉米收成出现问题,且美国产量大降引发市场对全球玉米短缺普遍持不安情绪.

但2013年中国国内产量一旦如期回升,就有可能褪去在玉米出口市场中的光环,为迷雾四国作为主角登场打下铺垫.

玉米出口市场"关注名单"的重新洗牌,可能会令那些仍认为谷物世界在围着中国转的交易商感到措手不及.