《Maguire专栏》"迷雾四国"崛起,成农产品出口市场买家新势力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**仍不可忽视**
对于追踪谷物和油籽市场的人士来说,到2013年,迷雾四国在农作物进口活动方面的重要性可能会超过中国.中国农作物产量若大幅回升将导致进口需求短暂下降,可能会给人以整体需求低迷的印象.
但过去几年来,迷雾四国从美国进口的谷物和油籽规模保持强劲,从中可以清晰看出这些国家的需求要远比中国或其它主要进口国稳定.原因可能是这四个国家农作物产能有限.
欲浏览迷雾四国与中国农作物进口量及进口额对比图表,请点选:(link.reuters.com/num36t)
迷雾四国需求水平的稳定性,在玉米市场中表现得最明显.从几年来的采购节奏来看,迷雾四国的玉米进口需求甚至比全球最大的玉米进口国日本更可靠.
欲浏览迷雾四国各作物进口图表,请点选:(link.reuters.com/mum36t)
中国2012年在玉米出口市场中的表现曾一度亮眼,因此前国内玉米收成出现问题,且美国产量大降引发市场对全球玉米短缺普遍持不安情绪.
但2013年中国国内产量一旦如期回升,就有可能褪去在玉米出口市场中的光环,为迷雾四国作为主角登场打下铺垫.
玉米出口市场"关注名单"的重新洗牌,可能会令那些仍认为谷物世界在围着中国转的交易商感到措手不及.
但那些努力将出口市场监测拓展到迷雾四国的人,或许不会错过玉米出口市场供求状况的任何明显变化.而这种变化就有可能会是在2013年余下时间里决定合约价格的一个重要因素.(完) (译文审校 杜明霞)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。