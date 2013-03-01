《Maguire专栏》回报欠佳且波动大，农产品市场渐遭指数基金弃守

**奠定基调**

从商品期货交易委员会(CFTC)交易商持仓数据可以清楚看出，2013年迄今大宗商品指数基金一直在积极削减一系列农产品市场的风险敞口。除了将芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和大豆多头曝险减少近20%之外，指数基金还削减了豆油、猪、牛、棉花等其他大宗商品的多头曝险。

堪萨斯城小麦、糖和咖啡等一些市场可见指数基金资金净流入，因此资金并非只有单向流动。

但目前看来，流出与流入规模相较大过指数基金投资人的倾向，而这整体而言不利于大宗商品市场。

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(link.reuters.com/nat36t)

到目前为止，指数投资者的这种消极情绪，大致被玉米、小麦和大豆领域的其他市场状况忽略了。

的确，2013年迄今商业和大型投机性交易商实际上在主要作物市场增加了多头仓位。他们比指数挂钩的投资者更活跃。

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(link.reuters.com/qat36t)

但这种资金流入现象在每年的头几周并不罕见，因为对冲基金等实体已展开新年布仓。

然而，一旦这些新布仓全部完成，资金流动就可能面临减慢的风险。这可能帮助指数基金更明确的显露流出倾向。

农产品的商业用户或许乐意看到来自大宗商品的买方经理人(buy-side)竞争变少。