《Maguire专栏》美国小麦价格可能上升，因空头回补

**季节性变化**

在夏季期间解除投机性空仓实际上是一件司空见惯的事情，过去三年的这个时候都出现过这种明显的趋势。

2010年，俄罗斯小麦产量问题促使全球买家涌向美国寻购小麦，从而促使夏初的投机者人气前所未有地迅速改变，从普遍看空转为积极看涨。

去年也曾出现过类似情况，由于6月和7月天气炎热干燥，作物很难达到单产潜力水平，最终产量不及最初预期。

今年作物生长的整体前景仍普遍向好，因此目前投机客还不急于从看跌转为看涨。

但是，未来数月全球小麦需求增长的预期应足以促使非商业投资者集体削减空仓。一旦意识到趋势发生变化，这些投资者通常会一致行动。USDA近期预计全球小麦库存将收紧--主要因中国进口增加，应会进一步刺激投资者削减空仓。

此外，如果小麦价格获得持续的上涨动能，让大家都认为后市可能继续上涨，那么将进一步吸引投机客由做空转为做多，而这可能给小麦涨势提供更多助力。