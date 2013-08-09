《Maguire专栏》美国农户或许选择静候玉米和大豆熊市结束

**生意的代价**

由于粮食价格上涨和产量增加，美国农户近年来因农场收入增长而受益，但也经历了农业生产成本的快速上涨。

2003年以来，美国在粮食和畜牧生产上的农场支出增长逾75%，从约2,000亿美元上升到2012年的3,510亿美元。同时，现金收入也从约2,150亿美元攀升至2012年的估计值3,910亿美元，确保农业近年来的整体收入增长，填补了农业运营扩大规模和提高效率所需的资金缺口。

农户近年来面临的成本提高，主要原因在于种子、燃料、土地改善、土地租用、保险和肥料等方面的投资增加。

很多成本在每年的新种植季里都会重复，但粮仓等建筑项目通常是一次性的，可以为此后多年带来价值。

而且，储藏的库存通常带来的已占用资本都将在未来某一时刻得到释放。而对很多大型农户而言，一旦2013年作物收获完毕，粮仓中的剩余容量将被视为一种重要资源。

**创记录的仓储潜力**

此外，在五大玉米种植州(爱荷华、伊利诺、内布拉斯加、明尼苏达和印第安纳州)，早前收获的玉米和大豆占据的粮食仓储量比例正处在1996年以来的最低水平。这意味着，这些地区的农户用于储藏新作粮食的空间达到了逾15年最高点。

如欲查看主要州农业支出和收入对比图表，请点选(link.reuters.com/pum32v)

如欲查看主要州农场内和农场外仓储容量对比图表，请点选(link.reuters.com/num32v)

如欲查看玉米主要生产州粮食仓储容量和库存对比图表，请点选(link.reuters.com/kum32v)

此外，由于近年来这些粮食价格上涨带来的强劲收入，农户很难会有动力在目前的低价水平售出2013年的作物，而是会选择储藏起来直到涨至更高的价格。

自然而然地，因为整个美国和南美、黑海等出产地区的产量提高，玉米和大豆价格上行的可能将在近期到中期受限。