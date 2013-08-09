《Maguire专栏》美国农户或许选择静候玉米和大豆熊市结束

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**生意的代价**
由于粮食价格上涨和产量增加，美国农户近年来因农场收入增长而受益，但也经历了农业生产成本的快速上涨。
2003年以来，美国在粮食和畜牧生产上的农场支出增长逾75%，从约2,000亿美元上升到2012年的3,510亿美元。同时，现金收入也从约2,150亿美元攀升至2012年的估计值3,910亿美元，确保农业近年来的整体收入增长，填补了农业运营扩大规模和提高效率所需的资金缺口。
农户近年来面临的成本提高，主要原因在于种子、燃料、土地改善、土地租用、保险和肥料等方面的投资增加。
很多成本在每年的新种植季里都会重复，但粮仓等建筑项目通常是一次性的，可以为此后多年带来价值。
而且，储藏的库存通常带来的已占用资本都将在未来某一时刻得到释放。而对很多大型农户而言，一旦2013年作物收获完毕，粮仓中的剩余容量将被视为一种重要资源。
**创记录的仓储潜力**
此外，在五大玉米种植州(爱荷华、伊利诺、内布拉斯加、明尼苏达和印第安纳州)，早前收获的玉米和大豆占据的粮食仓储量比例正处在1996年以来的最低水平。这意味着，这些地区的农户用于储藏新作粮食的空间达到了逾15年最高点。
如欲查看主要州农业支出和收入对比图表，请点选(link.reuters.com/pum32v)
如欲查看主要州农场内和农场外仓储容量对比图表，请点选(link.reuters.com/num32v)
如欲查看玉米主要生产州粮食仓储容量和库存对比图表，请点选(link.reuters.com/kum32v)
此外，由于近年来这些粮食价格上涨带来的强劲收入，农户很难会有动力在目前的低价水平售出2013年的作物，而是会选择储藏起来直到涨至更高的价格。
自然而然地，因为整个美国和南美、黑海等出产地区的产量提高，玉米和大豆价格上行的可能将在近期到中期受限。
但是自从2005年以来，粮食价格一直频繁上涨，所以可以理解的是农户正期待更多同样的事情重演。那些把大部分新作物储藏起来的农户将面临一个重要挑战，那就是遵守在价格走强时卖出的纪律，而不是坐等市场出现“高点”，因为在总库存大幅下降之前，他们将面临来自其他作物囤积者的激烈竞争。(完) (编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。