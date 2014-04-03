《MAGUIRE专栏》巴西第二茬大豆可能抑制豆价

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 李春喜/蔡美珍

路透芝加哥4月2日 - 巴西农户可能迎来历史上最大的大豆收成，但他们在种植第二茬作物时，可能继续选择大豆。

传统上，巴西农户往往在大豆收割之后种植玉米，上次种植了超过2,200万英亩(890万公顷)玉米，产量超过4,000万吨。但由于当前玉米价格较2013年同期大幅降低，农户预计会减少玉米种植面积，选择再种一茬大豆、棉花以及其他作物。

第二茬大豆不仅可能进一步增加巴西今年的总产量，还可能将出口季延长好几个月，这可能会抑制美国大豆的上涨潜力。

**巴西农户对价格敏感**

巴西第二茬玉米种植面积2005/06年度约为800万英亩，随后一路稳步增长，去年超过2,200万英亩，而同时期全球玉米价格也是不断上涨。这突显出该国农户对近年来有利的价格走势反应非常敏捷。

但今年头几个月玉米价格较去年下跌超过30%，预计今年巴西农户种植玉米的意向会减弱，尤其是在玉米种植成本仍大幅高于其他作物的地区。

如果不种玉米，许多主要产区的农户对大豆的青睐预计会甚于多数其他作物，因为大豆的种植成本仍然相对有利，而且国际大豆价格依然具有吸引力。

浏览巴西第二轮玉米种植面积与价格对比图表，请点选：link.reuters.com/wej28v

**众多变数**

当然，并非所有第二茬播种可用耕地都会种植大豆，甚至有些耕地届时可能不会播种任何作物。在去年全球作物产量大幅回升后，农户将会关注未来利润日益压缩的情况，同时，一旦全球消费方完成对整个2014年南美洲产量的全面评估之后，国际大豆价格也可能终将下跌。

美国今年春季大豆种植面积可能创下纪录高位，也料将在今年稍晚拉低大豆价格。

然而，对于已经完成一茬作物收割、播种第二茬作物的窗口日益缩小的农户而言，目前巴西及其他地区的大豆价格相对坚稳，大豆是一个很诱人的选择。

在巴西最大产区马托格罗索州的多数地区，以及巴西效率最高农场聚集的其他地区，可能都是这种情况，这些高效率农场的农户在决定种植作物方面，往往较为积极灵活。

如果马托格罗索州、南马托格罗索州及巴拉那州等地区的农户决定，将去年种植第二茬玉米的大约20%面积改种大豆，这等于巴西将增加略高于300万英亩的大豆种植面积，相当于2013年美国阿肯色州的收获面积。

以去年阿肯色州大豆产量约380万吨来看，这些新增面积的潜在产量绝对不可小覻，特别是如果风调雨顺的话。

当然，整个生长季才刚要展开，因此，实际产量能力及最终种植面积，还要等好几个月才能明朗。