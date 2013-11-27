《Maguire专栏》远月大豆合约卖权的买盘急增表明市场人气偏空

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire

路透芝加哥11月26日 - 近月大豆期货近来在收割后的一波涨势中勉力续涨，走势与1月合约在年内最后几周走坚的趋势一致。

但2014年11月合约的卖权买盘在最近急增，暗示许多交易商认为近期这波强劲走势只是短期现象，且预期在明年美国收割季时新作的价格将进一步下跌。

**季节性强劲**

近月大豆合约价格从一周前的每浦式耳12.75美元涨至略高于13.20美元的两个月高位，引发交易员们议论纷纷，认为大豆市场的收割低位已经确定，价格走势将是横盘整理至走高。

一旦美国大豆收割完成，1月大豆合约通常会在每年最后几周上扬的明显趋势，更加深了上述预期。

1月大豆期货图表，请点选(link.reuters.com/paz84v)

但今年似乎有愈来愈多的交易员预期当前的价格涨势将会消散，并且在不久后恢复偏空的交易。

**人气偏空**

最近几天与1月期货合约相关的卖权需求增加，正值标的期约价格弹离收割造成的低位之际。

执行价低于当前1月期约价格的卖权未平仓量，在过去一周内升至纪录高位，因期货市场上扬造成卖权价格走低，交易员趁机进场。1月执行价12.80美元的卖权合约，自11月15日以来被买入近1,000口，而执行价11.80美元的合约则被敲进1,480口。

鉴于这些期权都将在略逾一个月后到期，显然这些合约的买家预期1月期货市场的升势将后继乏力，且料在未来几周内逆转走势。

南美多数地区新大豆作物可能丰收且品质良好，也是心态偏空的原因之一。巴西、巴拉圭和阿根廷的农地情况对作物有利，引发外界看好明年上半年南美产量将刷新纪录。

**长远的影响**

美国农业部最新预估显示，2013/14年度南美大豆产量料略超过1.56亿公吨，比美国今年秋季时的预估高约75%，而且可能满足今年全球总消耗量的58%。

美国大豆产量料接近创纪录的8,860万吨，明显说明大豆市场仍然存在的供应吃紧问题会在未来数月彻底得以解决。

实际上，过去一年多数时候大豆市场供应不足的情况有望在未来转为供应过剩，尤其是如果南美刚刚出苗的这批作物生长条件继续有利的话，情况将更是如此。

但这样的产量预期不仅影响到大豆短期合约价格，就连尚未播种的大豆价格也因此承压，2014年11月远期大豆合约最近跌至逾一年低位。

空头氛围已延伸至期货领域之外。与之相关的期权市场最近也呈现空头色彩。自11月初以来，行权价在每蒲式耳10.60美元(比2014年11月期货每蒲式耳低出近1美元)的未平仓期权增加了逾150%，达到7,000口，相当于3,500万蒲式耳。

行权价在每蒲式耳10.40美元的未平仓期权同期增加了逾250%，也增至类似的水准，表明在比目前价位低出逾1美元的水平，有不下7,000万蒲式耳的潜在卖压。

若浏览2014年11月大豆期权图表，请点选(link.reuters.com/maz84v)

未来这种远月大豆期权的巨大空头仓位可能会对价格构成压力，尤其是若南美产区天气保持良好的话。至少，这表明尽管近月大豆期货的短期价格走势或仍是向上的，但越来越多的市场参与者预计未来几个月市场的远端仍倾向于走弱。(完)

(编译 戴素萍/李爽/王洋; 审校 高琦/随芬/艾茂林)

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