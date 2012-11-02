《Maguire专栏》大豆交易商应该追踪未平仓量来研判价格走向

2012年9月27日，巴西马托格罗索州的Sorriso，一名男子在堆放的大豆边工作。EUTERS/Nacho Doce

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 戴素萍/肖群英

路透芝加哥10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约在过去两个月来下跌13%,表明该市场自从近月合约在9月初创下历史高位每浦式耳略高於17.70美元后,已处於全面平仓的模式.

但大豆市场未平仓合约的趋势则暗示这波平仓潮实际上自7月中以来便在进行当中,比起价格走势所暗示的时间多出了六周左右.再者,未平仓合约自那时以来已减少了20%,也超前大豆市场的价格走势,因此可以很好地证明这个重要指标能够追踪未来走势,用来研判这个市场是否会再度走升.

**未平仓合约量引领走势**

2012年的多数时候,大豆市场未平仓合约的趋势,都颇能预示价格方向,从3月到7月两者均走升,之後在过去四个月的多数时候均走跌.

的确,大豆市场未平仓合约量的增加有逾七成来自1月到5月期间,从1月初的约46万口到5月初的逾80万口,比合约价格从约13美元升至17美元的30%升幅来得早.

甚至於夏季初市场震荡时期,当时农户种植增加打压市场信心一段时间,一直到发生乾旱才在7月和8月期间重燃多头士气,未平仓合约量的起起伏伏与价格走势相一致,可以作为市场行动的有效领先指标.

自7月中以来显而易见,未平仓合约量一直比价格走势更能衡量市场倾向,过去15周中有13周未平仓合约减少;同时这几周中有六周价格出现上涨,不过在这段期间价值最终减少了逾12%.大豆市场未平仓合约及价格图表,请点选(link.reuters.com/guv63t)

但整体市场未平仓合约量抓住了所有市场人士的行为,值得分解观察每一种交易员的行动模式,以找出那一类的市场人士--商业或非商业--对整体市场部位的影响大更大.

**由非商业仓位主导**

当大豆市场交易员的净仓位连同价格和未平仓合约量并列标出时,得出的结论是商业交易员是最有主导力的市场人士,因商业净仓位规模通常要让其他交易商,甚至是大型投机客的仓位也相形见绌.

乍看之下,商业净仓位变化和整体大豆市场未平仓合约量之间的关连性似乎很强,可以支持商业市场人士主导大豆市场交易的看法.大豆交易员仓位图表,请点选(link.reuters.com/huv63t)

但比仓位规模还重要的是这些仓位在某一段时间的变化.用非传统的方式来看,显然是非商业仓位的变化,而非商业仓位,对大豆市场未平仓合约的直接影响最大,尤其是2012年迄今的情况.交易商仓位变动与大豆市场未平仓合约的图表,请点选(link.reuters.com/juv63t)

假若在今年剩余时间内,非商业机构调仓保持目前对大豆市场未平仓合约及价格的强大影响力,建议大豆市场追踪机构最好在2012年剩余月份内密切关注此类交易商.

对大豆市场多头而言一个令人担忧的因素在於,目前非商业机构所持净仓位按历史标准衡量依然很大,因此今年剩余时间内的净仓位显然存在下降余地.

历史表明那些交易商往往不会在每年的最後几个月大幅调整其净曝险,届时历史会重演(浏览非商业机构大豆净仓位的季节性图表,请点选:link.reuters.com/kuv63t).

此外,非商业机构在连续六周减持大豆净多仓後,近来录得首度增持,他们似乎也正在改变对大豆市场的总体看法,因价格已较高位回落逾10%,且近日强降雨减缓了阿根廷和巴西农户的种植进度,导致围绕南美种植面积的疑虑开始涌现.

总之,大豆价格在过去两个月已下挫逾10%,目前似乎处於平仓阶段.而鉴於近期非商业交易商七周来首次增加大豆市场净仓位,且非商业交易商在2012年迄今一直对大豆市场总体基调保有强大的影响力,走势逆转或许初现端倪,可能首先显现在未平仓部位上,之後体现在大豆价格上.(完)

--译文审校 高琦

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