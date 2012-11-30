《Maguire专栏》谢天谢地 2012年作物生长季总算快要过去了!

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 许娜/张明钧

路透芝加哥11月28日电---美国农业部(USDA)刚刚公布了2012年农作物生长状况的最新报告,而下份更新报告则要等到2013年4月才会公布.

许多农户很高兴看到2012年即将结束,因乾旱天气下,美国几大农作物--玉米、大豆和小麦的生长状况均恶化到远低於平均水平的地步.

但在玉米带大多长期遭受土壤干燥,降雨低於正常水平的情况下,农户未来面临的主要问题是,2013年的情况是否会改善?

**生长状况糟糕程度刷新纪录**

未来几年农户都将对2012年记忆犹新,因为这一年让人十分痛苦--无论播种技术和农用设备多么先进,都无法弥补长时间缺少降雨造成的损害.USDA公布的报告显示,整个夏季玉米和大豆的成长状况一直在恶化.近期报告还显示,生命力极其顽强的冬麦成长状况更是创下同期最差纪录.

根据USDA最新报告,美国玉米生长优良率仅为25%,较上年同期下滑一半,且远低於长期平均水平.

与此同时,半数美国玉米的生长状况差或者很差,为长期平均水平的三倍多,而上年同期这一比例仅为20%.

大豆的生长状况同样惨淡.根据USDA最新报告,美国大豆生长优良率仅为37%,而上年同期为56%.逾30%的大豆作物生长状况差或者很差,为上年同期的两倍.

有如在伤口上洒盐的是,美国农业部近期对於通常韧性较强的冬麦收成预估数据也同样难堪.生长状况优良的比例只有2000-2010年均值的一半多点.

如前所述,就总产量而言,今年对於种植者而言是惨澹的一年,尽管玉米及大豆价格创纪录新高协助舒缓了相关冲击.

对於那些已经开始在观察农地状况、将眼光放在评估2013年生产前景上的人而言,初步迹象却是较一年前还糟,而这可能意味着2013年田间作物又将迎来苦日子.

**降雨锐减导致土地乾旱**

在许多人眼中,8月在玉米带的降雨让2012年的旱情解除,也的确帮助大豆总产量高於夏季中旬的预估.

但实际上这些降雨仍不足以补足中西部多数地区的土壤水分,而近期美国多数地区的降水锐减,恐将使得中西部多数地区及大平原今年至今降雨只有平常水准的50-75%.

降雨缺乏已经导致近期土壤水分不足的时间拉长,且实际上使得被认定为进入乾旱状况的地区较一年前扩大.

根据U.S. Drought Monitor,显然美国绝大多数的种植地区目前被认定是异常乾燥、甚至是更糟的等级.

此外,异常乾燥的土地面积广阔,甚至远远大过去年同期的水准,若冬季未有降雪,将会使得农民在春季面临土地乾旱沙质化的情形,从而在未来数月造成更为紧张的情势.

当然,若冬季频繁地大规模降雪,且春季又有降雨,则可望使得关键地区的土壤墒情迅速改善.

但若冬雪春雨未大驾光临,且2013年的种植季节天候和2012年一样乾旱炎热,则总收成恐低实际上会低於今年水准,而美国农家忆起2012年时,可能会觉得生产状况相对良好,而非将之视为一场灾难.(完)

--编译 许娜/张明钧;审校 艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。