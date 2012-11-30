《Maguire专栏》谢天谢地 2012年作物生长季总算快要过去了!

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire; 编译 许娜/张明钧
路透芝加哥11月28日电---美国农业部(USDA)刚刚公布了2012年农作物生长状况的最新报告,而下份更新报告则要等到2013年4月才会公布.
许多农户很高兴看到2012年即将结束,因乾旱天气下,美国几大农作物--玉米、大豆和小麦的生长状况均恶化到远低於平均水平的地步.
但在玉米带大多长期遭受土壤干燥,降雨低於正常水平的情况下,农户未来面临的主要问题是,2013年的情况是否会改善?
**生长状况糟糕程度刷新纪录**
未来几年农户都将对2012年记忆犹新,因为这一年让人十分痛苦--无论播种技术和农用设备多么先进,都无法弥补长时间缺少降雨造成的损害.USDA公布的报告显示,整个夏季玉米和大豆的成长状况一直在恶化.近期报告还显示,生命力极其顽强的冬麦成长状况更是创下同期最差纪录.
根据USDA最新报告,美国玉米生长优良率仅为25%,较上年同期下滑一半,且远低於长期平均水平.
与此同时,半数美国玉米的生长状况差或者很差,为长期平均水平的三倍多,而上年同期这一比例仅为20%.
大豆的生长状况同样惨淡.根据USDA最新报告,美国大豆生长优良率仅为37%,而上年同期为56%.逾30%的大豆作物生长状况差或者很差,为上年同期的两倍.
有如在伤口上洒盐的是,美国农业部近期对於通常韧性较强的冬麦收成预估数据也同样难堪.生长状况优良的比例只有2000-2010年均值的一半多点.
如前所述,就总产量而言,今年对於种植者而言是惨澹的一年,尽管玉米及大豆价格创纪录新高协助舒缓了相关冲击.
对於那些已经开始在观察农地状况、将眼光放在评估2013年生产前景上的人而言,初步迹象却是较一年前还糟,而这可能意味着2013年田间作物又将迎来苦日子.
**降雨锐减导致土地乾旱**
在许多人眼中,8月在玉米带的降雨让2012年的旱情解除,也的确帮助大豆总产量高於夏季中旬的预估.
但实际上这些降雨仍不足以补足中西部多数地区的土壤水分,而近期美国多数地区的降水锐减,恐将使得中西部多数地区及大平原今年至今降雨只有平常水准的50-75%.
降雨缺乏已经导致近期土壤水分不足的时间拉长,且实际上使得被认定为进入乾旱状况的地区较一年前扩大.
根据U.S. Drought Monitor,显然美国绝大多数的种植地区目前被认定是异常乾燥、甚至是更糟的等级.
此外,异常乾燥的土地面积广阔,甚至远远大过去年同期的水准,若冬季未有降雪,将会使得农民在春季面临土地乾旱沙质化的情形,从而在未来数月造成更为紧张的情势.
当然,若冬季频繁地大规模降雪,且春季又有降雨,则可望使得关键地区的土壤墒情迅速改善.
但若冬雪春雨未大驾光临,且2013年的种植季节天候和2012年一样乾旱炎热,则总收成恐低实际上会低於今年水准,而美国农家忆起2012年时,可能会觉得生产状况相对良好,而非将之视为一场灾难.(完)
--编译 许娜/张明钧;审校 艾茂林
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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