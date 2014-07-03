《MAGUIRE专栏》天气有利且种植面积创纪录 恐令颓势大豆雪上加霜

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透芝加哥7月2日 （撰稿 Gavin Maguire； 编译 李爽/朱晓军） - 大豆旧作库存超过预期，以及新作种植面积创纪录高位，这两则消息本周打压美国大豆市场，推动旧作和新作合约价格跌至逾三个月低点。

鉴于有利天气利好新作，所以中短期应浮现更多的多头平仓和空头卖压，即便大型投机客仍手持逾10万口(5亿蒲式耳)多头期货和期权仓位。

一旦卖压缓和，应会浮现一些低接买盘。但新作供应前景出现实质改变前，价格走跌恐怕不会面临太大阻碍。

如果精明的终端用户减缓买盘，同时大型投机客退出，那么11月时的价格可能获得充分下行动力，跌至2014年低点每蒲式耳10.88美元下方。

**进一步丰产？**

今年美国大豆作物种植面积为8,480万英亩，为纪录最高，而且在整体天气因素有利的情况下，今年迄今的作物评等也创数年最高。在这两个因素的支撑下，预期秋季大豆产量将创纪录。

但如果有利的生长条件持续到8月初，届时大豆渡过成长关键期。那么产量预估应进一步提高至前所未见的水准。

这应抑制终端用户买兴，而且只要大部分大豆种植区的天气形势仍基本不具威胁性，就有可能重压价格。

**多空转换**

南美大豆创纪录地丰收，而且美国种植面积也料增长，这共同推动大豆市场头寸发生改变。大型投机客从3月初的近18万口净多头仓位，转变为最近的约600口净空头仓位。

不过，非商业头寸的改变主要是由于卖空操作大幅增加，而非多仓结清。

的确，商品期货交易委员会(CFTC)最新评估显示，大型投机客持有的大豆期货和期权多仓超过14万口。这说明，如果这些贸易商选择在价格进一步向下突破前斩仓止损，可能会出现大量卖单。

大豆期货和期权非商业头寸图表：link.reuters.com/caw32w

在这种卖压之下，如果美国中西部的作物评级持续强劲，可能会引发新作大豆价格的新一轮下挫，也许会跌破10美元水准。

期权市场贸易商似乎已经在准备迎接这一走势，较美国农业部作物和种植面积报告发布前，行权价10美元的11月未平仓卖权合约已经增加逾1万口或44%。

这些期权的价格较报告发布前水平增长约两倍，似乎在每蒲式耳0.09美元上方获得稳固支撑，此前6月大部分时间里都低于0.06美元水准。

10美元的11月卖权图表：link.reuters.com/daw32w

这种看空期权的买盘增多，可能说明贸易商认为11月期货有很大下跌风险，尽管在农业部报告出炉后，大豆每蒲式耳已经大跌逾1美元。(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧/高琦)

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