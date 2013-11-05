《Maguire专栏》USDA上调供应预估成定局 留意需求有无意外

图为美国犹他州一农场在收获玉米。 REUTERS/Jim Urquhart

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire 编译 隋芬

路透芝加哥11月4日 -在美国农业部(USDA)本周将发布的作物报告中，谷物交易员认为供应面的动态将占据主要位置，多数人预计供应预估将远高于上一份报告，而这可能会开启玉米和大豆新一波的价格跌势。

不过，这份报告虽然无疑将调高产出预估，但也可能对需求同样作出明显的上调，这也许会大幅抵消供应增长的影响。USDA将于11月8日1700GMT(北京时间11月9日凌晨1点)发布作物报告；受上个月美国政府关闭影响，这将是9月以来USDA的首份作物报告。

若需求预估上调，可能会帮助谷物与油籽产品价格在近期的下行后找到一些支撑。

**集中关注供应预估**

随着美国的玉米和大豆收割在最近几周进入尾声，大部分农产品交易员继续把目光主要锁定在USDA报告中作物的单产和总供应预估上。

一些坊间的预测和农户报告显示，美国玉米和大豆作物的整体质量和数量都超过了夏季末时预测的情况，意味着USDA很可能提高整体的供应预估。

根据USDA自身的作物评级报告，玉米和大豆的作物条件在政府关门时期的数据空窗期后都发生了改善，这进一步强化了供应预估上调的前景。

而且，供应过剩的感觉并不仅限于美国。南美近来的天气情况普遍有利于作物，也提升了该地区产出增长的可能性。

加之最近玉米和大豆的技术型态均为偏空，供应预测调高的前景最近已经对价格和人气构成压力，也让很多市场人士为USDA报告发布后的新一波价格跌势做好了准备。

**需求也不容忽视**

最新的供应预测虽然重要，但交易员也仍应留意，一旦美国的作物收割因素完全得到消化且南美作物进入生长期后，需求将会成为市场偏好与人气的主要推动因素。

另外出口销售强劲，而且一些关键的谷物与油籽用户的预估利润率上升，都势必支持未来几个月将谷物与油籽需求预估普遍调升。USDA最早可能在这次报告中就有这样的动作。

最起码，它可能上修2013/14年度美国的玉米和大豆出口预估，目前二者的出口步伐都接近数年以来最快。美国小麦出口预估也可能上修。

来自乙醇行业的需求也可能是玉米需求预估上调的一个因素。得益于玉米价格处在三年低点，用玉米生产乙醇的利润率改善，推动了最近几周美国的乙醇出口。

另外，随着便宜的玉米价格帮助改善家禽和家畜的养殖利润，这方面的饲料需求未来也可能上升。

USDA可能不急于在下周就一次性大幅上调需求预测，也许会从上调出口预测开始，循序渐进对需求情况作出响应。

但承认谷物与油籽用户的需求潜力普遍改善，肯定是合情合理的。这可能足以抵消大部分的供应上调因素，为玉米和大豆在经历最近一波的价格跌势和低迷交投人气后，奠定价格触底的基础。(完)

(译文审校 孙茉莉)

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