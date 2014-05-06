《MAGUIRE专栏》小麦风光涨势恐近尾声

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire;编译 许娜/郑茵/蔡美珍/高琦

路透芝加哥5月5日 -美国冬小麦价格在1月1日至5月1日期间的表现为逾14年来最佳，因美国大平原地区的乾旱加剧损及小麦潜在产出，并引发1990年代末期以来第一季最大规模的投机性买盘/空头回补。

但那些寄望小麦将重现夏季暴涨历史的交易商可能要失望了。

如果投资者不把目光局限在堪萨斯州和俄克拉荷马州乾枯的作物上，就会发现北美的小麦供应依然十分充裕--加拿大小麦产量才刚创下纪录高位，而且主要消费国和进口地区的小麦库存也正接近或处于多年高位。

倘若人们意识到2014年出现小麦“供应短缺”的地区范围其实可能不大，那么近期小麦价格的飙涨之路可能要走到尽头，尤其是如果未来几周美国春小麦的播种速度加快的话。

芝加哥软小麦合约受到的打击，可能甚于出现旱情的堪萨斯州的硬小麦期货，但两种小麦可能都很难吸引后继买盘，因为美国小麦出口价格已然缺乏竞争力，国内需求又预计较上年减少逾1.5亿蒲式耳。

**旱情影响甚大**

美国南部地区旱情加重且受影响范围扩大，已经影响到德州、俄克拉荷马州以及堪萨斯州的冬小麦生长，美国整体冬小麦长势可能为几年来最差。

美国当前旱情与2013年12月对比图： link.reuters.com/dyn98v

美国小麦质量委员会(Wheat QualityCouncil)对小麦主产区堪萨斯州的最新专业评估认为，今年的作物收成将是13年来最差的。这一评估也助长了有关相邻各州小麦生长情况不佳的预期。

不过，大面积作物歉收固然令农户和消费者忧虑，但也必须认识到，国内很多地方的农作物生长期还没有结束--近期如能及时降雨，作物品质仍可能大幅提高。

而且，由于2012和2013年度的丰收，截至3月1日美国小麦库存量仍接近10年来平均水准，因此很难认为供应“偏紧”。

美国冬小麦产量与所有小麦库存对比图： link.reuters.com/cyn98v

**邻国加拿大库存满满**

由于去年秋季收成创下3,750万公吨纪录高位，加拿大去年小麦库存增加一倍有余，达到20年以来最高，因此有关北美可能发生小麦短缺的传闻，显得有点夸大。

实际上，由于加拿大今年小麦产量预计将比国内消费量高出2,700万吨，除非能够迅速及时将大量小麦运至消费国，否则北美农户似乎是比较可能面临小麦供应过剩，而非供应短缺。

今年稍早时，美国大平原北部及加拿大大草原地区发生一些物流问题，影响了小麦运输，特别是在铁路集散站。

但加拿大政府3月发布一项指令后，铁路开始缓解小麦物流阻塞问题，加拿大小麦运输量接下来应该会明显提高。

如果美国价格继续持坚，足以符合经济考量，一些加拿大小麦可能也会输入美国。

**其他市场需求**

加拿大供应商将继续寻求海外消费者，特别是那些主要进口地区，比如亚洲和中东。

但即便是在上述市场，供应紧张情况也并不像美国近期状况那么严重，主要归因于这些地区的谷物购买者采取了严格有序的库存管理制度，并且该地区的总体国内产量也增加。

举个例子，通常情况下，受贫瘠气候条件的影响，中东和北非都极大的依赖进口谷物。但在去年，中东和北非的小麦产量达到了6,120万公吨的创纪录高位，这相当于该地区年消费需求的逾一半，并帮助将小麦库存提升到纪录高位。

由于手中握有更多的供给，该地区的短中期进口需求将有限，特别是如果出口方的价格继续走高的话。

全球最大的小麦消费地--亚洲的情况亦是如此。该地区的小麦库存量高于五年均值，并且较2013-14年度的预估进口量高出逾一倍。因此买家不太可能急于追高价格。

浏览各地区小麦库存、生产和消费图表，请点选：

link.reuters.com/gyn98v

浏览各地区的小麦进口图表，请点选：

link.reuters.com/hyn98v

至少在目前阶段，有关小麦供应的忧虑似乎仅局限在美国大平原地区，愈来愈可能的发展情况是，该地区的价格强势将随着时间推移而消逝，而非扩散到全球市场层面或者是进一步走强。

对于看多的交易商而言，上述看法或许与历史价格趋势相背，在以往年份，5-8月是最可能出现小麦价格扬升的时期。

但鉴于堪萨斯小麦价格在从年初到5月1日的这段时间已经飙升近30%，因此2014年的小麦走势行情可能已经提前爆发，且较以往更多地反应地区性题材。

浏览芝加哥和堪萨斯小麦价格走势图表（1-5月，5-8月），请点选：

link.reuters.com/byn98v

（完）

(编译 许娜/郑茵/蔡美珍/高琦 审校 张明钧/艾茂林/李爽)

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