《KALETSKY专栏》为何市场对美国好消息置若罔闻 对欧洲坏消息耿耿于怀

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky； 编译 李爽

路透10月16日 - 是什么因素让市场受惊？

可以肯定的一点就是，这个因素不是略弱于预期的美国零售销售数据，尽管该数据周三早盘触发美股下跌。美股在9月19日触及高点后的这个月，美国多数经济数据实际上都非常强劲。

标普500指数在至周一的三个交易日累计下跌4.8%，为2011年11月来表现最差。要为美股急跌找到合理的经济解释，必须考虑另外两个原因。

第一是油价自6月底以来已大降近30%，因沙特果断决定破坏美国页岩油经济学。一般来说，油价下跌有利全球经济和能源业以外的多数领域。但目前逃离自然资源股的投资者要花时间把钱转向其他行业，比如航空、零售和汽车制造业。在这波轮换出现之前，股指全线受油价大跌拖累，过去两周差不多每一天都能看到这样的走势，尤其是每天尾盘时段。

如果油价下跌是市场回落的主要原因，那问题还不一定严重。但更令人担忧的问题是欧洲。不仅欧洲经济明显疲弱不堪，而且欧盟决策层无法或不愿就合理的应对举措达成一致。

欧洲经济疲态几个月前就已经显而易见，当时乌克兰危机和对俄罗斯的制裁打破了德国工业成长动能。德国一直是欧洲大陆经济前景的一个少见的亮点。

但对于德国因制裁行动而出现下滑的风险，投资人和商界领袖都不那么担心，因为他们认为欧洲政要及央行首脑将会以刺激性政策做为回应，就像过去五年数次帮助美国经济走出“疲态”的刺激政策那样。全球和美国股市在夏季之所以无视欧洲面消息、而能够一再触及纪录新高，原因就是市场对当局刺激政策的坚信态度。

2008年以来多数时间，欧洲低迷的经济表现似乎并没有困扰投资者，只要美国经济表现好就行了。甚至在欧元区危机最严重时期，全球股市的表现也是更多受到美国经济数据波动和美联储政策所左右，而不是希腊、意大利和欧洲央行发生的事情。

但过去几周，欧洲传出来的坏消息所产生的影响力度似乎突然远超美国整体正面的消息。美国经济成长正在加速，但对美国加息预期则从明年春推后至9月甚至更晚。

个中缘由究竟如何？

在前几篇专栏中，我阐述了美国货币和财政政策的影响，解释了美国经济和全球股市的联动状况。由于美国率先对2008年经济危机做出政策回应，采取量化宽松、近零利率以及扩大预算赤字至前所未见的程度等政策，所以投资者认为，这些政策对美国经济的成败最终将扩展至全球其他国家。

当美国经济看似正迈向可持续扩张之际，似乎有理由猜想其他国家也会如此，只不过步伐会落后一两年。但若美国经济成长意外退步，就像去年冬季及2011年和2012年夏季那样，那么全球的投资者和企业对将变得悲观。

毕竟，美国推出了3.5万亿美元的量化宽松，近零利率保持了五年，而且预算赤字相当于国内生产总值的10%，如果这样美国还不能令人信服地摆脱衰退，那么对那些刺激举措力度不足的其他国家，还能抱什么希望呢？

每当美国经济成长疑虑最后证明只是虚惊一场时，市场就会恢复乐观信心。不仅在华尔街，还有欧洲和新兴市场，有观点认为货币和财政刺激举措在美国经济中显现出效果，那么其他国家和央行最终也将推出类似政策，并实现类似效果。

目前这种关联似乎已脱节。在欧洲央行总裁德拉吉10月2日的记者会上，欧洲央行让投资者非常失望，投资者原本预期欧洲央行会效仿美联储的举动，宣布大举货币刺激举措，辅之以令人信服的欧洲银行体系重组。

全球股市第二天即开始下跌。与此同时，德国政府继续要求法国和意大利立即减少支出，尽管迹象表明，从经济角度讲，欧洲撙节举措和外交政策影响严重且事与愿违，而德国工业亦受到对俄制裁举措的冲击。

看来欧洲可能坚决拒绝复制美国的经济复苏路线图。若果真如此，外界可能不再把日益改善的美国经济看做欧洲经济复苏的领先指标。

这样一来，全球经济前景将黯淡得多。欧元区再次爆发金融危机的机率也大大增加。

许多投资者开始预期，即便美国经济迈向可自我维持的扩张，欧洲仍将会陷入长期停滞或衰退。那么全球经济以及业务遍及全球的企业前景将远逊于几个月前的预期，当时欧洲看似要追随美国的政策计划。但欧洲真的会这样愚蠢吗？

答案很快就会见分晓。欧盟执委会将在10月29日公布对法国和意大利的预算审查，乌克兰10月26日选举将让欧盟有机会开始取消不利自己的制裁措施，11月6日欧洲央行将召开下次政策会议。

这样以来，我们应在一个月内就会知道欧洲是会自救，还是无视美国政策教训而拖累全球经济。欧洲的这些决定，或许将证明当前市场回调是买入的机会呢，还是类似1987年的崩跌。(完)

(译文审校 屈桂娟)

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