《SAFT专栏》黄金大跌并不意味着好日子到来

**经济数据难合人意**

与其担心黄金的表现，我们还不如密切关注经济数据。后者的表现一直不那么鼓舞人心。

尤其是中国，不再像以往那样扮演着经济成长与需求发动机的角色。今年第一季度，中国经济增速意外下滑至7.7%。数据乍一看上去或许还算不错，但是却经不住仔细推敲。

3月份中国工业生产成长8.9%，低于预估的10%，表现尤差，部分原因是欧洲和其他地区的需求下滑。3月中国发电量仅增长2.1%，鉴于90%的用电量来自于工业，该数据或可提供有关工业部门状况的更精确解读。

根据高盛，中国用于发电的煤炭进口量可能在2013年下降，将会是2007-2008年以来首次减少。

美国方面的情况也不尽如人意，这从该国近期疲弱的工业和就业数据中就可看得出。全球范围内的通胀亦看似温和。鲜有迹象表明各国央行将不得不很快收紧政策。

许多人士-至少在美国是这样-的推断是，经济成长将会缓慢恢复，夏季和今年尾段将会是宽松政策逐步退出的准备阶段。

如果夏季到来，而经济成长依旧步履蹒跚，那么美国联邦储备理事会(美联储, FED)将处于一个艰难的境地。联储是否会加大刺激力度？美联储主席伯南克看似一如既往地认定，量化宽松政策有帮助作用，联储的激进政策风格也被证明是合理的。不过，非传统政策持续时间越长，其合理性就越难以证明。