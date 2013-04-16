《SAFT专栏》黄金大跌并不意味着好日子到来

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**经济数据难合人意**
与其担心黄金的表现，我们还不如密切关注经济数据。后者的表现一直不那么鼓舞人心。
尤其是中国，不再像以往那样扮演着经济成长与需求发动机的角色。今年第一季度，中国经济增速意外下滑至7.7%。数据乍一看上去或许还算不错，但是却经不住仔细推敲。
3月份中国工业生产成长8.9%，低于预估的10%，表现尤差，部分原因是欧洲和其他地区的需求下滑。3月中国发电量仅增长2.1%，鉴于90%的用电量来自于工业，该数据或可提供有关工业部门状况的更精确解读。
根据高盛，中国用于发电的煤炭进口量可能在2013年下降，将会是2007-2008年以来首次减少。
美国方面的情况也不尽如人意，这从该国近期疲弱的工业和就业数据中就可看得出。全球范围内的通胀亦看似温和。鲜有迹象表明各国央行将不得不很快收紧政策。
许多人士-至少在美国是这样-的推断是，经济成长将会缓慢恢复，夏季和今年尾段将会是宽松政策逐步退出的准备阶段。
如果夏季到来，而经济成长依旧步履蹒跚，那么美国联邦储备理事会(美联储, FED)将处于一个艰难的境地。联储是否会加大刺激力度？美联储主席伯南克看似一如既往地认定，量化宽松政策有帮助作用，联储的激进政策风格也被证明是合理的。不过，非传统政策持续时间越长，其合理性就越难以证明。
如果到了7月或者8月份时再有关于美联储新宽松政策的讨论，那么金价或许又会出现这200万年一遇的走势。(完) (译文审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。