《Saft专栏》金砖国家无可逃避的问题：结构性改革还是重复老路

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**俄罗斯和巴西患上荷兰病**
俄罗斯和巴西的问题从一定程度上说是中国极高投资速度的产品，两国都专注于生产中国所需的自然资源产品。这使得制造业滞后，两国的投资有点像押注大宗商品和中国的赌博。
两国经济都有些像染上经济学家所谓的“荷兰病”，这个名字来源于1959年荷兰在发现大型天然气田后所经历的困境。该发现推高了薪资和汇率，有助于消费者支出，但却打击了制造业。
巴西和俄罗斯都表现出了这样的迹象，不过两国都各有自身的问题。俄罗斯经济由僵化的国有企业主导，而巴西的补贴放贷也导致资本配置不当。
大宗商品价格下挫因此成为这两个国家的转机，但只有实施痛苦且政治阻力沉重的改革才能充分实现。
在金砖国家中，印度的结构性问题最少，利率和汇率的市场主导程度最高。不过印度仍面临就业灵活性差、政治体系不透明和缺乏凝聚力等问题。
主要问题在于新兴市场过去五年或许浪费了进行深度改革的机会，现在可能面临一个艰难选择。如果世界其他地区的经济成长真的走势困顿，那么金砖国家将具体出台什么样的官方政策应对举措呢？
中国会放宽货币政策，再来一次大规模财政刺激吗？如果这样，中国对低质量低收益投资的依赖程度将只增不减，为未来埋下更大祸根。
在景气下滑时，即便幅度温和，结构性改革的艰巨任务也将会难上加难。如果景气果真下滑，那么新兴市场的表现可能持续落后发达国家。
如果勉强应付过去，而且未来几个月经济重获成长，那么对于新兴市场的押注，尤其是中国，就是赌结构性改革了。(完) (译文审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。