《Saft专栏》金砖国家无可逃避的问题：结构性改革还是重复老路

**俄罗斯和巴西患上荷兰病**

俄罗斯和巴西的问题从一定程度上说是中国极高投资速度的产品，两国都专注于生产中国所需的自然资源产品。这使得制造业滞后，两国的投资有点像押注大宗商品和中国的赌博。

两国经济都有些像染上经济学家所谓的“荷兰病”，这个名字来源于1959年荷兰在发现大型天然气田后所经历的困境。该发现推高了薪资和汇率，有助于消费者支出，但却打击了制造业。

巴西和俄罗斯都表现出了这样的迹象，不过两国都各有自身的问题。俄罗斯经济由僵化的国有企业主导，而巴西的补贴放贷也导致资本配置不当。

大宗商品价格下挫因此成为这两个国家的转机，但只有实施痛苦且政治阻力沉重的改革才能充分实现。

在金砖国家中，印度的结构性问题最少，利率和汇率的市场主导程度最高。不过印度仍面临就业灵活性差、政治体系不透明和缺乏凝聚力等问题。

主要问题在于新兴市场过去五年或许浪费了进行深度改革的机会，现在可能面临一个艰难选择。如果世界其他地区的经济成长真的走势困顿，那么金砖国家将具体出台什么样的官方政策应对举措呢？

中国会放宽货币政策，再来一次大规模财政刺激吗？如果这样，中国对低质量低收益投资的依赖程度将只增不减，为未来埋下更大祸根。

在景气下滑时，即便幅度温和，结构性改革的艰巨任务也将会难上加难。如果景气果真下滑，那么新兴市场的表现可能持续落后发达国家。