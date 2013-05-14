《Saft专栏》日圆贬值可能让投资者获利，但无法重振日本经济

**全球性刺激**

如果日本遵循此种做法，最终安倍经济学可能会使投资者受益，但对该国经济成长和通胀率的影响力可能会令人失望。

当然，在这些投资者中有许多将是日本储户，其中也会有些人在看到新增值的股票投资组合后蠢蠢欲动，花钱力度可能会大于平日。这对日本经济的提振作用，非常类似于美国联邦储备理事会(美联储/FED)量化宽松政策对美国经济的扶助。

然而，日股牛市及过去20年的熊市说明，将很难在已经进入老龄化社会的日本看到许多民众大把花钱的情景，就因为日经指数在几个月间里表现优秀。

日本出口商所获得的额外利润却是实实在在的，而且这些利润必将流向某处。瑞银的Donovan列出了四个选项。

第一个选项是用于囤积现金，和英国公司所做的一样。可以这么做，但日本公司在现金总量上已十分充裕。

第二个选项是把钱花出去，或者是向投资者派息，或是提高雇员的薪资水平。这将推动日本经济，但迄今为止尚无证据显示日本出口商在这么做。

第三个选项是将其中一部分钱用于扩大国内生产规模。这个选项正是日本央行和安倍政府所热切盼望的。需求未升温便加大国内投资力度的理由尚不明朗。国外对不那么便宜的日本产品的需求将取决于国外的经济形势，而内需则将受到人口老龄化的压抑。

那么安倍经济学带动的企业盈利回升，使得海外投资成为最后一个选择，也是最有可能的一个选择。虽然加大对国内产能的投资力度也可能具有一定的诱惑力，特别是在企业高层相信日圆将保持疲态的情况下，但这会是近年来日本企业所遵循发展趋势的一个大逆转。2004年以来，相较于日本国内固定资产投资，日本在国外的直接投资规模翻了一番，而且现在规模变得更大。

考虑到全球对日本产品需求的增长势头良好，而处于老龄化的日本本国却难以推动需求增长，这么做就讲得通了。

安倍经济学的一个讽刺之处是，刺激举措所带来的好处中相当大的一部分将被纽约和伦敦的对冲基金经理人和客户，以及日本企业在美国肯塔基州等地尚未建起的工厂的工人拿走。(完)