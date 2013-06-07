《Saft专栏》美国制造业复兴，商品及新兴市场让路

**资源密集型新兴市场国家**

美国制造业复兴背后的原因是多方面的。比起五年、10年或20年前，现在的工资差异要小得多。而且，美国发现和开采了大量新的能源供应，令当地制造业具备了价格优势。而只有通过缩短产品上市时间和降低运输成本，才能增加这种优势。

最后，譬如3D打印等新技术正在重新书写全球供应链的规则，更便于制造商的生产基地靠近消费者。老式的工艺是通过金属压模，对原材料进行切割而制成物品，与此不同的是，3D打印用塑料或其他材料直接喷制成物品。由于3D打印的价值更多体现在技术知识产权上，所以制造商同样有充分理由在知识产权法规更为健全的地区进行生产。

与前沿科技不同，廉价能源可能允许美国制造商向低端市场转移，与中国和其他新兴市场竞争。

但是，在美国生产一美元的钢材或小部件，为什么需要的自然资源会更少？部分原因在于，尽管美国基础设施看似糟糕，但是新的生产几乎不需要新兴市场那种大型项目。对这些大项目我们已习以为常，正是它们拉动了钢铁、石油和很多其他资源的需求。

另外，美国更高的劳动力成本以及相对较高的资本成本(较中国而言)，意味着重心更多地放在提高各种效率上，包括大宗商品的使用效率。这对于未来的就业市场或许是个坏消息，但对美国的税收收入而言再好不过了。

**谁将受益？**

如果大宗商品价格走低的真实原因在于美国制造业，那么我们应该会在未来看到更多同样情况发生。页岩油革命和3D打印是大势所趋，虽然众所周知但或许正处于发展初期。

这不仅对大宗商品价格是个坏消息，对于澳洲、俄罗斯和巴西等国而言也是噩耗，这些国家或许已过度依赖国际对其农作物或矿产的强劲需求。很难断言随时间推移事情会如何发展，但其影响或将无处不在，不管是汇率还是俯瞰悉尼港的漂亮公寓的价格。

反之亦然。假定其他因素不变，若美国不仅在能源上自给自足，而且能在国内制造并销售更多产品，那么美国公债 可能是更好的投资选择。

诚然，这是个长期趋势，而且可能因诸多因素而放缓甚至反转。这些因素包括美国国内的问题，以及其他地区发现新资源从而推动能源领域公平竞争等等。