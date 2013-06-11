《Saft专栏》新兴市场已在通往熊市的半路上

**利差交易和波动性**

新兴市场近期表现不佳的罪魁祸首之一，在于债市波动性加大，以及可能对所谓利差交易造成冲击的相关效应。投资者在利差交易中以某一低利率货币进行融资，然后投资在其他预期可以带来更高回报的地方。

波动性是利差交易的大敌，它会提高交易成本，有时甚至带来毁灭性后果。

过去一直处于低档的波动率，近来在日本、美国和德国债市持续上升，日债市场尤为明显。日本可能一直是利差交易的主要来源，该国经历了对安倍重振经济计划的信任危机。

大宗商品和廉价新兴市场出口货物的需求疲软，可能表明全球经济的运作方式发生了较为长期的改变，因更多制造业回到目前享受着更加廉价能源的美国。

这样的话，可能意味着大宗商品密集型新兴市场经济体，如南非、巴西和印尼，将面临着更加长久的困难局面。这些国家因为只需要种植作物或挖掘矿产就能获取丰厚回报，所以一直能够推迟必要的改革和投资。

诚然，即使在美国制造业走强的世界，也可以找出对新兴市场进行长期投资的基本面好理由。不仅因为那里的股市估值低于美国和欧洲股市，而且中国等国家还能够推动自给自足的消费型经济。如果集中于大宗商品和出口的长期发展模式遭打乱，也许会实现国内市场发展。的确，很多人预计中国对经济增长持续放缓作出的回应，就是针对这点提出更有力的政策。

不过，要是美国经济复苏以及美联储削减刺激措施，抑或制造业回到美国，这一转型就并非易事。如果美国和欧洲再度经历若干年的增长放缓，即使加上货币政策的麻醉剂，也不会对此有所助益。