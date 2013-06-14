《SAFT专栏》市场动荡可能令欧元区风险重燃

**考量希腊及塞浦路斯的实际案例**

在德国宪法法院针对欧洲央行危机措施的听证会上越辩越明的是，OMT不是受创欧元区政府无限融资的潜在来源。OMT是只有在某国申请并同意采取补救措施后，欧洲央行才会在二级市场购入债券。据欧洲央行执委亚斯穆森在该法院的证词，上述措施在实践范围上确实受限。

亚斯穆森表示，“我们此前宣布，我们的OMT干预的预设立场是‘无上限的’。我们确信，这一强烈信号是必要的，以便说服市场人士相信我们认真且有决心达成稳定价格的目标。”

“但同时，OMT的设计令所有人都清楚该计划的实际作用有限，因为它只限于短期公债，而且实际购债规模可能有限。”

有上限和无上限是不同的概念，投资者会去解读其中的含义。

同样，正如Knight所指出，债券持有者也许更加担心他们所处地位和官方债权人地位的不同。如果债市毁灭时，你只会把钱输给欧洲央行和其他官方机构，那为什么要持有西班牙公债？尽管去年各国采取大量措施以缓和市场担忧，但我们手头唯一的真实案例是希腊，其民间贷款者遭遇减记，而欧元公部门贷款者却未受损失。

或者来看塞浦路斯的例子。该国银行的储蓄者被迫提供纾困，并承担倒闭银行成本的一部分。尽管如此，从某些指标来看，过去一年的存款外逃事实上有所减少。塞浦路斯可能是必要的一步，但我们还没有经历过对某个欧元区国家的严重担忧。在这些情况下，资金也有可能不会外流，尤其是10万欧元储蓄保险计划所覆盖的资金。另一方面，即使这些资金受保险计划覆盖，储蓄者也有理由担心塞浦路斯之后的局势。

要是全球市场有一些好运，欧元区官员将可能根本不必担心这些问题。