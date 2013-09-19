《SAFT专栏》美联储用错误方法及基于错误理由来做对的事

**为政府的不良行为提供保单**

另一个重大问题是，美联储将维持刺激规模不变与华盛顿可能即将出现的预算之争直接联系到一起。

“政府关门，甚或出现更差情况，以至于不能上调债务上限，那么这可能对金融市场和经济产生非常严重的影响，美联储的政策将竭尽所能地让经济正常运行。如果上述情况导致经济放缓，那么我们肯定要将其纳入考虑。”

“因此这是我们制定货币政策时要考虑的一个风险因素，”贝南克说。

他的分析没错，但为政府其他部门工作失败提供保单是美联储的任务吗？

如果过去10年我们学到了什么东西，那就是美联储只有有限的几个工具，能适用于几个有限的目的。我不确定美联储能够或者应该去解决华盛顿的行动造成的问题，就像我不确定美联储能够或者应该去建造桥梁或收取税收一样。

那么现在是怎么回事？

美联储可能选择今年稍晚缩减刺激规模，但机会将有限。美联储10月会议后没有记者会，因此可能要等到12月会议。而那之后不久贝南克的任期就要结束。

美联储可能选择在那时缩减刺激，如果叶伦如预期一样被提名为贝南克的继任者，就会减轻这个过渡过程的一些波动性。

更为困难的问题是，经济是否将合作。事实证明，扩张和延长量化宽松举措比收回它要容易得多。(完)