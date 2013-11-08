《Saft专栏》看看Twitter，想想危机

所谓的“前瞻性指引”，其实只是美联储告诉市场将采取什么行动，然后等待市场做出反应，对信贷重新定价。

这份论文认为美联储可以提高升息的失业率条件，例如失业率降至5.5%才能升息，而当前的指标门槛为6.5%。

但投资者是否会真的相信美联储或其他央行的前瞻性政策承诺？

前英国央行货币政策委员普森在Twitter上称：“前瞻性指引是一个愚蠢的学术幻想，那些希望逃避制定实质政策者牢牢抓住此一幻想。”

“没有价值的空谈不足采信，特别是考虑到不确定性时。”

尽管各市场的表现并不像认为美联储将会进一步宽松政策并维持更长时间，但我也怀疑当美联储承诺缩减宽松政策时，市场又会相信多少。

第二份论文是由David Reifschneider、William W. Wascher和David Wilcox撰写，其推论在经历一场破坏性的危机之后，央行藉由维持低利率来鼓动第二场危机所造成的伤害，要小于升息以避免泡沫及其破灭所造成的破坏力。

如欲查看该论文，请点选(here)

这份论文围绕“最适控制”(optimal control)的概念展开，基本上阐明了作为一个央行决策者，在通胀、失业等各变数中需对那些变数采取容忍态度，并对政策和经济将如何互动做出假设。重要的是，这也是美联储新任主席提名人叶伦过去曾引用的一种研究方法。

同样，这项措施是否有效取决于一些条件：首先，人们相信美联储将会言行一致；其次，美联储要精于预测并且了解经济如何运行。

但这两点都没办法让人信服。

我们无从知道这是否仅是研究探讨，还是代表着联储高层想法的演变。我们也无法知道叶伦在推行前瞻性指引、以及抬高失业率门槛方面能有多成功。

显而易见的是，市场认为货币政策将对风险资产有利，这一点你看看Twitter就知道了。

如此看来，13年之间发生两场金融危机显然还不够。(完)