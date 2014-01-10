《SAFT专栏》通缩就是通缩，不管是否罪有应得

**动弹不得**

要理解欧洲央行何以如此看待通缩，或许应该把它视为变相承认欧洲央行的尴尬处境。

德拉吉正动弹不得。虽然他强调前瞻性指引，但货币市场利率显示，欧洲央行通过喊话将利率维持在零附近的能力有限。除此之外，欧洲正在经历相当大范围的去杠杆化。银行不只是在偿还欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的贷款，同时也在剥离资产，以满足银行业联盟更严格的新规。这在当前及未来都对欧元区产生进一步打压效果，受影响的国家不只是爱尔兰或希腊。

基于这些现实情况，以及欧洲央行极度排斥采取直接量化宽松的态度，德拉吉的选择有限。从实际可行层面和政治面而言，他应对欧元区弱国通缩局面的能力大概更加有限，不论是不是把这些国家面临的情况叫做通缩。

那么，德拉吉的讲话所告诉我们的，其实并不在于欧元区经济的真实状态，反而是他能力的真实限度。未来几个月，欧洲央行可能提供更多流动性供应，而且也非常有可能将目前为0.25%的基准利率降至更接近零的水准。

但光是二线国家的痛苦加剧，不足以让欧洲央行直接采取量化宽松。虽然根据规定，欧洲央行可以在二级市场购买资产，不过若真的这么做，将引发极大分歧。并且从美国的经验来看，如果这样作，比起辛苦度日的希腊教师，那些拥有大量金融资产投资的富人可能受益更多。

如果要在欧元区推行量化宽松举措，需要的不光是那些“罪有应得”的国家有通缩，还要有更多证据显示别的国家也出现通缩。目前看来，希腊和塞浦路斯等地物价大概还会持续下滑。你想怎么形容这种情形都随便吧。(完)