重发-《SAFT专栏》美联储打算拿“偏方”救经济

(因技术原因重发)

撰稿 James Saft;编译 许娜/石冠兰/朱晓军

路透5月22日 - 是否有遇到过想要试着修理什么东西却修不好、然后拿扳手往那东西砸的时候呢？

我越来越觉得，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在经济问题上就快走到这步田地了。

美联储官员最近概述了部分非常规政策选项，这可能被理解为孤注一掷、虚张声势、甚至可能是天赋能力的一种退化。

有两点显而易见：首先美联储可能愿意容忍通胀率在一段时间内高于其2%的目标水准，其次联储可能还希望在资产负债表上几乎永久地保留债券投资组合。

把这些想法放在一起来看，就突显出了经济复苏的脆弱和乏力，表明政策回归正常可能更像是一个期望，而非硬性目标。

从某些方面来看，这完全可以理解。我们目前处于金融闹剧10年中较好的时光里，虽然利率处于超低水准，而且有一系列特殊举措出台，但通胀仍过低，就业形势也太过黯淡。

这样的形势不仅令人困惑，至少从危机前美联储官员的信念来看是令人费解的，同时景气循环走到如今，可以提出的合理质疑是：若景气再次走下坡，美联储可能会采取什么行动？

最为重要的想法，即美联储可能释出能够容忍通胀率高于目标的意愿，这点纽约联邦储备银行总裁杜德利以及立场更为温和的美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔都有所阐述，只是表达方式略有不同。

杜德利在本周稍早的讲话中表示，尽管2%是目标，但却并非上限，既然我们已经在这个水位下方很长一段时间了，也不妨可以设想高于它。

柯薛拉柯塔并没有明确表示赞同这一观点，但他表示，这样的“物价水平目标”，实质上就是通胀率有段时间迎头赶上至2%上方，“有可能影响近期经济复苏的速度。”

其构想是，如果美联储发出这样强烈的信号，企业将做出反应，因预期通胀升高需求增加而增加投资和招聘。

他称，这可能通过在五年期间设定2.5%的通胀率目标而实现；但令人担心的是，这将使得美联储作为通胀斗士的公信力受损，和以往的疑虑一样。

从某种意义上而言，这正是其发挥作用的办法。如果经济陷入过多债务，无法拉动通胀，那么美联储可能不得不让人相信其已经摆脱旧有的稳定通胀思维。

换个场景，瑞士央行在为了打压瑞郎而实质上誓言成为欧元最后买家时，也有着同样疯狂的逻辑。

**另一个构想**

另一个构想也相当激进：美联储资产负债表上的公债到期后，可能打算继续把资金用于再投资，且不再购买新债，甚至是缩减购债结束之后还这么做。

杜德利也在讲话中提到了这个想法，称美联储最好在开始加息之后再停止再投资。这一构想可以为更快为利率争取一些空间，让美联储能有一些回旋余地。他还称这也有助于简化沟通。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受华尔街日报采访时也做出了相关表态，但论点有所不同，他指称资产负债表或许在保持金融稳定性有其用处。那几乎意味着资产负债表规模会永远维持庞大规模，因为金融稳定性毕竟是个永恒的主题。

我真的不想对此加以辩驳，因为任何一个有想法的人应该都会承认，这些官员煽动通胀的做法，就是声称人们将能承受通常被视为过高的通胀，官员们只是不确定这种做法的适切性及危险程度。

话虽如此，其他举措至今也都没有奏效。

除了帮助失业者摆脱极为现实的困难之外，通胀的一个附带好处在于，它可以减轻极高的、甚至可能具毁灭性的债务负担。

不幸的是，金融危机期间为了救援银行及避免房屋持有人倒债的相关做法，其副作用就是没有消除太多债务(有些人或许会不赞同此点)，尽管债台高筑已经到了难以为继的地步。

那些债务必须通过违约或通胀减除，因为偿还债务阻碍了经济增长。