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货币新闻 | 2014年 6月 3日 星期二 15:20 BJT

《SAFT专栏》金融市场风平浪静还能维持多久？

“美联储何时会削减购债计划、何时将开始上调联邦基金利率，欧洲央行将祭出哪些非常规货币政策，以及中国央行可能还留着什么新的高招，这些问题一直受到过多的公开讨论。”

相反，我们或许不该关注那些幕后人物，而是应看到欧元区并未认真处理其银行业问题，而且中国成长受到了可疑债务的刺激，同时美国许多民间部门偿还债务的势头似乎已然扭转。

从这些来看，最好不要与央行对着干，也不要押注波动率会跳升。

否则那会很愚蠢，尽管比起依靠央行政策、一帆风顺且资产价格温和上涨，可能要稍好一点儿。(完) (译文审校 张明钧/朱晓军)
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