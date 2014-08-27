《SAFT专栏》欧洲央行总裁呼吁实施财政刺激，然实现机率渺茫

**绑手绑脚**

德拉吉要求各个财政主管机关提供帮助，因为这显然有必要，目前半撙节性质、宽松但有限制的货币政策是不够的。但这样说的问题是最终把焦点导向促成目前状况的欧洲特殊规定，而这并没有改变。

“研读欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的附属细则，再考虑政治限制，我们不指望欧元区财政政策能有大的改变，”法国兴业银行(Societe Generale)的分析师Michala Marcussen在致客户报告中称。

按照约束欧元区国家财政政策的稳定暨成长协定，各国须将结构性预算赤字与国内生产总值(GDP)之比控制在0.5%或以下，并在20年之内将公共债务与GDP之比降至60%。德国总理梅克尔夏天时同意，应该给各国更多时间达到这些目标，但前提是预算赤字不超过GDP的3%。欧元区只有意大利和德国合格，有可能进行扩张性支出。

但是，意大利目前处于衰退，这将导致预算一团乱，而从政治角度考虑，德国不大可能独自增加支出好让欧元区恢复完全就业。德拉吉确实说到整个欧元区的公共工程预算，但这可能也永远做不到，在他被要求开始购买债券之前更是不可能。

这又回到了在欧元区买债的规模和范围限制，以及其可能产生的影响有限问题。

美国的抵押贷款支持债券市场规模较大，而且公债发行机构只有一个，量化宽松的确带来助力，尤其是在早期阶段，但这并非达成充分就业的终极解决方案。

这又让我们回到口头放话压低欧元汇价上，不论是在杰克森霍尔会议或是未来，压低欧元可能会证明是德拉吉最大的成就。欧洲货币政策放松程度可能远超美国，而这一切都意味着中长期成长缓慢且风险增加的背后存在许多结构性的原因。