《SAFT专栏》美国资产进入2015年料势不可挡；剧烈震荡或接踵而至

**1987年情景重演？**

作为市场现象，所有这些都可以自我持续。良好数据、良好获利和宽松货币政策将推动股市上涨，进而促使场外那些信心不太足的投资者进场。

能源价格降低的影响很大，而且将越来越大。国际货币基金组织(IMF)称，明年美国经济成长率将因此增加多达0.5个百分点，2016年将增加0.6个百分点。看看相似的历史时期，1985年和1986年时油价跌幅更大，为之后多年的经济增长奠定基础。

“跟现在一样，1986年临近结束时大多数分析师都低估了经济表现将会有多好，结果1987年经济增长、债券收益率、美联储和股市波动性都呈现真正的突破，”Rosenberg写道。

当然，很难想象市场将出现重大调整。不过如果美联储明年比预期时间提早升息，则可能造成很大的下行波动。

这并不是唯一的可能情景。美联储还很可能有理由继续等待观望，或者可能让市场相信其倾向于在2015年前三个月升息。

油价可能告诉我们，全球状况足够疲弱到令美联储将推行货币政策正常化延迟更长时间的程度。

油价下滑大部分归因于供应充裕，这不只是因为美国采用了新技术，还由于利比亚等老牌供应国在政治动荡后恢复供应。

但是，IMF估计油价下滑的20-35%是由于需求减少，这本身就是个警示信号。

作为在工业中应用广泛，且通常随全球增长一道波动的基本金属--铜，其价格最近触及四年半低点，今年累计下跌近18%。铜价表现可能预示欧洲和中国经济状况较弱，这可能损及美国经济增长并盖过油价下跌带来的好处。

与此同时，美国风险资产料继续维持欢庆气氛，因为其他地方鲜有良好的替代选择，投资者将一如既往地被迫追逐美国风险资产。(完)