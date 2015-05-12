《SAFT专栏》“非理性繁荣”时刻来了？

“如果金融市场状况没有因短期利率上涨而收紧太多，我们可能不得不更加快行动，”杜德利说。“相反，如果金融市场状况收紧过多，这可能让我们放缓步伐，甚至暂停一段时间。”

杜德利描述了一个双向策略，有人将其趣称为“叶伦项圈(Yellen Collar)”：就是如果市场对美联储收紧政策的行动不以为然，美联储会加大力度；如果市场的跌势失控，美联储会放缓步伐。

目前看来，债券市场似乎对这种双向风险信以为真，而股市则不太相信。

别忘了，当前的公债收益率极低，对于利率上涨非常脆弱。哪怕从这个水平浮现一点卖压，就可能使投资者面临逾一世代以来所未见的损失。

这可能也会打击股市，并可能促使市场大跌，即便美联储开始做出安抚性的讲话，也可能无济于事。(完)