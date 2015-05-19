《SAFT专栏》冷静！美国经济可能没那么糟糕

**看好或看坏**

美联储委员会的经济学家似乎选择比较悲观的另一面，他们周五时指出，找不出“确切证据”，证明第一季增长数据是受到季节性因素残留效应影响，虽然他们承认，可能会重演之后出现反弹的模式。

有意思的是，花旗外汇策略师Steven Englander认为，美国贸易逆差扩大或许反而会为增长率的回升铺路。美国逆差数据已令许多分析师下调了对第一季经济增长率终值的预估。由于进口增长创纪录高位，美国3月贸易逆差达六年高位514亿美元。

“过去40年的GDP数据显现出的最明显规律现象之一是，当净出口发生重大冲击时，会在下一季朝反方向出现更大的变化，”Englander在客户报告中写道。

换言之，虽然听来不符合一般直觉判断，但净出口下降后，之后通常就会增长，而经济产值也随之回升。

虽然国内生产总值(GDP)并不包含进口，但以全球供应链的运作方式来看，现在进口的商品、或至少进口商品的一大部分，将成为之后的国内产出。

Englander以汽车点火系统为例，这些产品在海外进行生产，之后会被进口回国内进行装配和销售。因此，如果现在汽车点火系统的进口量增加，就等于日后销量的增加。

同样的，如果你从一个网上零售商购买了一个中国制造的填充玩具，那么零售商很可能是进口了这个商品，但会提高价值，例如在国内透过网路推销。这笔进口带动了国内的经济活动，但之间有段时间差，就像这个玩具熊抵达加州长滩港之后，国内销售和运送的行为才会发生。

事实上，倘若形势并没有GDPNow显示的那样糟糕，这对市场的影响可能好坏参半。美元显然会受益，但金融资产的前景则较为复杂。

如果经济回升力道强于预期达到某个程度，迫使美联储采取更加强硬的立场、或早于预期升息，市场情况可能变得棘手。

因为那不仅会打击债市，也非常可能拖累股市。