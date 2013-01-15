《Saft专栏》欧洲央行拯救了欧元,但并没让经济脱离险境

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
**成功的代价**
德拉吉可以辩解称他的政策取得了成功,他也确实是这么说的.从一个保护性措施的角度来看,这绝对没错.在他毫无保留地力挺欧元之前,二线国家极难自行筹资,并饱嚐实质官方借贷利率蹿升之苦.
而现在,西班牙和意大利公债收益率(殖利率)已从此前毁灭性的高位大幅回落到2010年水平,实力偏弱国家的公债标售明显取得了成功.市场对最疲弱地区银行业的信心也有所回升,存款外流情势在某些地方中出现了逆转.
从这个角度来看,货币政策效应的传导已经改善,官方利率处于纪录低位的益处扩大流向最需要的地方.
确实,德拉吉也解释说,货币政策没有办法解决希腊工人不愿或无法搬到荷兰的问题.
虽然话是这么说,但事实上,就承诺维护欧元的欧洲央行来说,它真正与其它央行一致的地方就是,它担起的仅仅是所有央行都必须履行的基本职责,即用自己的资金来支援主权借款方.除此之外,在其它央行纷纷大幅放宽政策之时,欧洲央行却按兵不动.
很难想像当美国失业率升到像欧洲现在这么高的水平时,美联储还会无动于衷,更不要说欧洲经济恐将迎来又一年的衰退.两家央行的职责并不相同,但无论你身处美国还是欧洲,长期失业率带来的伤害没有太大差异.
诚然,美联储和日本央行明年将采取的措施各有不同风险.没有人能保证美国通胀率不会以令人不快的速度迅速回升,更没有人敢保证日本公债价格不会大幅下跌.如果日债价格大跌,会致使日本银行业失去稳定.
要避免这些风险,代价就是欧元走强.这对美国、中国和日本都是好事,但欧洲却要付出极高代价.(完) (审校 张明钧)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当