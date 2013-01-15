《Saft专栏》欧洲央行拯救了欧元,但并没让经济脱离险境

**成功的代价**

德拉吉可以辩解称他的政策取得了成功,他也确实是这么说的.从一个保护性措施的角度来看,这绝对没错.在他毫无保留地力挺欧元之前,二线国家极难自行筹资,并饱嚐实质官方借贷利率蹿升之苦.

而现在,西班牙和意大利公债收益率(殖利率)已从此前毁灭性的高位大幅回落到2010年水平,实力偏弱国家的公债标售明显取得了成功.市场对最疲弱地区银行业的信心也有所回升,存款外流情势在某些地方中出现了逆转.

从这个角度来看,货币政策效应的传导已经改善,官方利率处于纪录低位的益处扩大流向最需要的地方.

确实,德拉吉也解释说,货币政策没有办法解决希腊工人不愿或无法搬到荷兰的问题.

虽然话是这么说,但事实上,就承诺维护欧元的欧洲央行来说,它真正与其它央行一致的地方就是,它担起的仅仅是所有央行都必须履行的基本职责,即用自己的资金来支援主权借款方.除此之外,在其它央行纷纷大幅放宽政策之时,欧洲央行却按兵不动.

很难想像当美国失业率升到像欧洲现在这么高的水平时,美联储还会无动于衷,更不要说欧洲经济恐将迎来又一年的衰退.两家央行的职责并不相同,但无论你身处美国还是欧洲,长期失业率带来的伤害没有太大差异.

诚然,美联储和日本央行明年将采取的措施各有不同风险.没有人能保证美国通胀率不会以令人不快的速度迅速回升,更没有人敢保证日本公债价格不会大幅下跌.如果日债价格大跌,会致使日本银行业失去稳定.