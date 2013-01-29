《Saft专栏》金融市场随冒险意愿起伏的时代或已过去

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧

路透1月29日 - 大规模金融危机的后续效应可能还未退去,然而全球金融市场的紧密连动或已告终.

各个金融市场数年来大都呈现同步波动,但近几周来却有诸多迹象显示各类资产交易实际反应个别题材.若持续下去,不但是各金融市场恢复正常的重要迹象,同时也显示投资人认为世界局势更趋稳定.

不过,这也许还是一个天大的假讯号.

自金融危机过后,市况一直被冒险意愿主导,其中各种商品、股票、尤其是汇率往往会朝可预期的方向同步紧密波动,而这多半是由重大经济消息及全球事件所牵引.

当投资人觉得事态发展良好,股票及商品等与经济成长关联的所有风险资产齐步上涨,有的时候几乎没有反应个别区域或个别资产的差异.在此同时,好消息会成为美元利空,美元反而是要情势出现令人失望或负面发展时才会上涨.

如今诸多迹象显示这样的市场变动已经告终,特别是外汇市场;外汇市场是规模最为庞大、流动性最高、且是最为疯狂的市场,往往会引导趋势潮流.

根据摩根大通汇率分析师John Normand的说法,部分指标显示汇市连动性已经降至五年来的新低.反之,汇市交投是受到本地事件的影响,从日本的激进经济及货币新政、到英国的经济三重衰退前景等等.

相似的是,各地股市也不再亦步亦趋,最明显的就是日本股市一飞冲天.根据法国兴业数据,一衡量全球股市连动性的主要指标自6月以来已经下滑超过30%,且创下2007年以来最低.

个中重要的并非带动个别市场朝不同方向发展的各种消息,而是投资人的情绪冷静,可以实际去思考、细想、并因应个别货币和股票本身的价值.值得心怀感激的是,我们似乎已经脱离2008年10月雷曼兄弟倒闭以来那种血脉贲张、非战即逃的状态.

**各国央行创造的世界**

自雷曼兄弟倒闭以来,所有市场及各类资产面临的讯息,就是事态是否每况愈下.当中核心议题一再以各种不同样貌浮现,一开始是银行业危机,之后是欧元区危机,而所有议题的严重及难堪程度,均足以深刻影响人们所能想到的任何资产前景.

在这样的状况下,两大关键问题在于现在传出来的消息到底有多糟?以及各国政府、特别是各国央行会有何种反应?这样的思维合情合理,因各国政府和央行是唯一拥有足够规模来强力回应庞大危机的实体;而且老实说,假设意大利退出欧元区,某家意大利公司是否管理完善或者其产品需求是否良好,对大局根本毫无影响.

难以判定的是,投资者现在对金融市场的监别眼光,是否真的是事况好转的迹象,还是各国央行已经麻痹投资人知觉,让投资人再也不会去烦恼重大议题.

冒险意愿起伏主导市况的情形消退,肯定会让专业投资人受惠.各市场高度连动齐涨齐跌,会让许多投资技巧沦入无用武之地,而分散投资的好处,也就是常被视为享用市场免费午餐的益处,也会因为各资产走势一致而消失无踪.

对于选股操作人士而言,这也是段难熬的时光,这些人士不论工作内容为何,全都变成了全球宏观对冲基金经理.

全球关联性下滑,也可能暗示全球化因素退居二线,而本地政治、经济及其他因素的重要性则上升.

从这角度来看,日本就是个很好的例子.日本股市激情大涨,日圆急剧走贬,都是受到日本政局,也就是安倍晋三重登首相大位的影响.在他敦促下所推出的激进货币新政,恐将让其他地方的宽松措施相形见绌.

同样的,中国和日本的岛屿领土争议实际上是日本去年出口萎缩的因素之一,这样的事应该让那些盲目随着冒险冲动而买进全球股票的人暂歇手脚.