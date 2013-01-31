《SAFT专栏》欧元区金融形势出现不合时宜的紧缩

**银行在复苏,经济则不尽然**

银行业的状况显然比几个月前要好,多亏了欧洲央行(ECB)对主权债权人和整个欧元计划的大力支持.但问题是,虽然银行和政府发现借贷变容易了,民众和企业却没这么幸运.

银行纷纷急于向欧洲央行偿还长期再融资操作(LTRO)中所借资金,就是一个很好的例证.欧洲央行上周五称,278家银行将提前偿还总计1,372亿欧元三年期贷款,这些资金是2011年12月贷出的,并于本周三归还.

这个偿还金额远超出市场预期,同时也显示银行认为自身的融资状况更加稳定.然而,提前还贷产生却起到了相反的效果,因为这等于从金融体系中抽走资金.

这种效果在欧元银行间拆放款利率(Euribor)身上清晰可见,三个月期Euribor略升至0.23%,数值看来似乎很微小,但比年初时高出逾20%.绝对值变动不大,但以经济基本面来说却很难自圆其说.

另一件烦人的事是欧元强势,欧元兑美元年初以来涨逾2%,自去年8月以来更是扬升超过12%.从这里我们又可以看出,欧洲央行明确背书所带来的矛盾:因为增强了信心,反而导致情势趋紧.欧元区出口商将感受到这种痛楚,其中以葡萄牙和西班牙等竞争力欠佳的地区最甚,他们的情况迫切需要欧元贬值,而非升值.

不要指望压力能够缓解.美国联邦储备理事会(美联储,FED)已宣布超宽松政策将继续下去,日本央行设立了更高的新通胀目标并计划购买更多资产,而英国面临数年来第三次衰退隐忧之下,英国央行很可能祭出更多措施.

如果欧洲央行真的以放松政策来作出回应,或是口头压低欧元汇率,那么对全球市场来说最终结果应该是好事,而市场已经在乐观氛围和央行充裕流动性的助推下,弥漫着欢欣鼓舞气氛.

话虽如此,但概观欧洲央行言行,均未看到央行即将下调利率的迹象.拯救欧元的过程充满了痛苦和纷争,也迫使欧洲央行作出远超出自己习惯领域的事.

对欧洲实体经济来讲,这意味着未来将遭受更多痛苦.(完)