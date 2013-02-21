《SAFT专栏》美联储与撤出量化宽松之痛

**从LTCM到量化宽松**

最值得注意的是,由于对1998年长期资本管理公司(Long-Term Capital Management , LTCM)危机事件反应过度,美联储在互联网热潮期间将利率维持在过低水准,当1999年和2000年终于调高利率时,导致泡沫破灭的破坏力远远更大.同时,2001-2010年的初期,复苏状况令人失望,再度促使美联储将利率维持在极低水位--1%--甚至持续到2004年中期,当时房地产泡沫正在形成,且实质和名目经济增长率都以相当强劲速度升高.

很难辩称美联储这轮宽松的累积效应会低于上述两次,因此不得不令人好奇,未来对美联储收紧政策的反应是否会像2000或2008年一样.不必怀疑,当美联储卖出债券时,就是在收紧政策,即使美联储离升息还很远.

美联储理事史坦在两周前的演讲中仍认为,高收益债等一些较刺激的债市领域,呈现出类似泡沫化的迹象,很明显,美联储买债计划支撑了追逐收益热潮,而使这些市场受惠.在超低利率的环境下,那些把公债卖给美联储的投资人,找不到什么好标的,而一部分资金便投入了风险更高的产品.当市场认为美联储已告一段落时,就是趋势逆转的时候.

同样,股市受到量化宽松的巨大支撑,不管量化宽松何时结束,股市也将同样面临巨大冲击.

最后,当美联储在卖长债的时候,谁会想要买呢?只有当你认为美联储卖得太早了才会去买.