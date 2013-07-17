《SAFT专栏》投资者应关注企业获利与利率，不是就业

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 石冠兰/朱晓军

路透7月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)关心就业复苏，不过投资者更应当审慎留意的是企业获利和债券收益率走势。

过去两个月收益率上升，但企业获利可能在走下坡路。两者都会削弱就业成长，并对联储的下一步举措产生重大影响。

虽然财报季第一周的结果喜忧参半，但在政府支出减少以及通胀下滑的艰困环境下，企业第二季的获利和利润率都在下滑。

另一方面，就业形势好转的迹象，加上联储的温和言论声明(现已收回一部份)都让市场相信正在回到利率“正常化”的路上。换句话说，就是升息。

从5月初到7月初，指标10年期美国公债收益率(殖利率) 升逾1个百分点，超过2.71%。

收益率这种走势本身，以及对美国和全球经济而言都是坏消息，从联储主席贝南克收回一些先前说过的话，就可以看得出来。利率5月急升，因为贝南克的谈话让很多人相信，相对强劲的就业数据已为最早从9月开始减少购买公债，奠定基础。

“我们的结论是，收益率很难这样持续下去。如果持续时间太长，可能会削弱(甚至终结)国内和全球经济扩张，反而埋下祸根，”Jerome Levy Forecasting Center分析师David Levy在给客户的报告中称。

Levy认为，收益率如果持续上升，将对经济造成三重伤害。首先是打击楼市复苏，因为抵押贷款利率上升的影响浮现，边际买家就不会出手。

第二，收益率攀升将抑制股市涨幅，这反过来会鼓励储蓄率上升。储蓄率上升虽然是好事，长期而言也很必要，但目前却会打击经济成长。最后，收益率升高会压制出口，一方面打击新兴市场的经济成长，另一方面也会推高美元，压低美国产品的吸引力。

**就业能否自行持续成长？**

除了美联储未来政策的预期之外，市场有什么理由相信未来一年市场利率会上升？很多人认同正面的就业数据，近几个月就业岗位也确实持续增加。由于联储多番强调失业率必须从当前的7.6%降到6.5%，才会考虑升息，所以今天的就业成长很容易让人联想到明天的升息。

市场还很容易把就业成长视为能自行持续的。的确，在就业与家庭收入和汽车销量之间有着很强的关联性。

但就业成长仍然是跟随国内生产总值(GDP)成长而来，而GDP又紧跟企业获利。随着获利增长放缓，就业复苏也会难以为继。

近几年获利回升，但企业的行为却很异常，更证实了这一点。基本经济理论认为企业当然想赚更多的钱，在利润率和获利高的时候，会投资于新产能。不过这次不是这么回事，这或许是必须等到房屋市场又开始出现泡沫之后，就业才会真正增长的原因。

至于企业为何不在大好时机投资，看法不一。有人相信这是因为公司看到家庭和政府在财务上不堪一击，觉得害怕。其他人，尤其是金融评论人Andrew Smithers认为企业执行长没有久待的打算，捞一票就走人，所以不会进行投资。

不管怎样，如果公司在获利和利润率成长时不投资，下降的时候就更不可能了。

可以肯定的是，财报季迄今的获利情况喜忧参半，摩根大通 、富国银行(Wells Fargo) 和花旗集团(Citigroup) 都是亮点。

David Levy用了他身为经济分析师的父亲爱用的比喻：处于过渡期的经济体就好比转弯的火车，最后一节车厢还朝向左边，但火车头已经转到右边。

我们是否处于转型过渡阶段尚不明朗，但企业获利通常是火车头，特别是这一次，利率将有助于决定火车能跑多快。