《Saft专栏》选择萨默斯或盖特纳执掌美联储无异于一场噩梦

**“黑天鹅”**

盖特纳也曾对银行业者太过宽松，无论是在他担任纽约联储总裁还是后来担任财长时都是如此。纽约联储的首要职责就是负责货币中心银行的监管，而正是在盖特纳任内，花旗银行给自己安了一个定时炸弹并最后爆炸。盖特纳还取消了2003年其就任前就已落实的季度风险报告要求，因其阻碍重大并购。

在担任财长期间，盖特纳竭力为身处困境的大银行提供救命稻草，但显然未能让AIG合约方为自己糟糕的决定承担责任。

还有更糟糕的，盖特纳宣扬“金融深化”的想法，即美国需要超级银行来充分利用未来的成长机会，并以新兴市场金融服务为代价。为什么新兴市场消费者就一定愿意投资于这类糟糕的金融产品呢，要知道这类产品几乎把美国打倒，且从来没有得到完整的解释。我只想说，包括把美国金融业发展作为经济成长一部分，这样的金融深化只会增加纳税人的风险，美国金融深化已经实行了25年，但没有带来任何相应的价值。

所以谁有资格执掌美联储呢？叶伦明显处于有利地位，可以预期叶伦基本会坚持贝南克的路线，继续推行宽松政策和购债计划。

遗憾的是，她的日子可能不太好过。美联储内部对于继续低利率政策的看法严重分歧，而且数据面并未显示经济完全站稳脚跟，也不能说明继续现有政策是正确选择。

或许美联储需要一个圈外人，Paddypower已经提出一个人选，提倡创新的尼可拉斯.塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)以1000比1的赔率跻身12位潜在候选人行列。塔雷伯以黑天鹅理论而闻名，他实际客观，了解风险，而且不像其他多数竞争者那样，希望银行业者真正成为利益共同体。