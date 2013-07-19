《Saft专栏》选择萨默斯或盖特纳执掌美联储无异于一场噩梦

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
**“黑天鹅”**
盖特纳也曾对银行业者太过宽松，无论是在他担任纽约联储总裁还是后来担任财长时都是如此。纽约联储的首要职责就是负责货币中心银行的监管，而正是在盖特纳任内，花旗银行给自己安了一个定时炸弹并最后爆炸。盖特纳还取消了2003年其就任前就已落实的季度风险报告要求，因其阻碍重大并购。
在担任财长期间，盖特纳竭力为身处困境的大银行提供救命稻草，但显然未能让AIG合约方为自己糟糕的决定承担责任。
还有更糟糕的，盖特纳宣扬“金融深化”的想法，即美国需要超级银行来充分利用未来的成长机会，并以新兴市场金融服务为代价。为什么新兴市场消费者就一定愿意投资于这类糟糕的金融产品呢，要知道这类产品几乎把美国打倒，且从来没有得到完整的解释。我只想说，包括把美国金融业发展作为经济成长一部分，这样的金融深化只会增加纳税人的风险，美国金融深化已经实行了25年，但没有带来任何相应的价值。
所以谁有资格执掌美联储呢？叶伦明显处于有利地位，可以预期叶伦基本会坚持贝南克的路线，继续推行宽松政策和购债计划。
遗憾的是，她的日子可能不太好过。美联储内部对于继续低利率政策的看法严重分歧，而且数据面并未显示经济完全站稳脚跟，也不能说明继续现有政策是正确选择。
或许美联储需要一个圈外人，Paddypower已经提出一个人选，提倡创新的尼可拉斯.塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)以1000比1的赔率跻身12位潜在候选人行列。塔雷伯以黑天鹅理论而闻名，他实际客观，了解风险，而且不像其他多数竞争者那样，希望银行业者真正成为利益共同体。
这样做不失为明智之举，也很有可能这样做。(完) (译文审校 高琦)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。