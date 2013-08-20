《SAFT专栏》印度、QE退场与资本管制

很明显的一点就是，IMF过去常常要求需要资金的国家迅速采取撙节措施，现在他们的做法变得更为实际，原因可能是许多重要的成员国也亲身经历了撙节的巨大痛楚。

虽然1998年IMF反对马来西亚采取资本管控措施，但在上次危机期间，IMF实际上支持冰岛采取同样措施。

印度可以看到，冰岛和马来西亚这两个实施了资本管控措施的国家，最后都傲视全球市场，绝处逢生。

印度不是唯一一个面对这个问题的国家。巴西、南非和印尼本币汇率都遭受打压。

这一切发生的时候，美联储逐步削减购债规模最多还只能算是个传闻，虽然这个传闻得到了美联储官员暗示和一些利好美国经济数据的支撑。奇怪的是从短期来看，只要美国传出一连串糟糕的经济数据，打消削减购债规模的计划，就能轻易化解印度的问题。

但印度指望不上它了。从印度回应各种事件时发出的警告中明显可以看出，印度已经意识了到这一点。

可能对印度和其它新兴市场而言最糟糕的是，美联储暗示将削减购债规模的原因并非经济复苏，而是就算经济不复苏仍将实施这一计划。