《SAFT专栏》要角缺席杰克森霍尔会议，难窥货币政策动向

**小华尔滋**

从某种意义上说，决策者们不想公开交流观点是可以理解的。非常明显，在经济、金融市场或如何调整政策以实现最佳效果等方面，都没有什么共识。

周三美联储公布7月政策会议记录后，市场人气溃散感到失望，因该记录暗示联储可能就在9月开始缩减购债。债市和股市均应声下跌，尽管跌幅可能不像真的开始缩减购债时那么深。

该记录显示，与会者一致同意，“如果经济按照预期整体好转，”那么缩减(刺激举措)就是正确选择。然而就现在而言，除了失业率有所好转，经济状况还称不上强劲，而且实际上还比美联储预期的要弱一些。

光凭我们对购债的好处及风险理解极为有限，就构成开始缩减购债的极好理由。然而，本周末堆积如山的报告中，不太可能见到这样的内容。

坦白讲，关于这点还有着大量分歧。联邦公开市场委员会(FOMC)中有一位成员呼吁要更明确地承诺尽快退场。但有“几位”成员敦促保持耐心，认为需要衡量更多数据。

此外，“一些”成员预计下半年经济成长将令人失望，这肯定让主张暂缓缩减举措的人更有理由。

目前，很难得知将发生什么。美联储可能会在9月开始缩减政策，以证明它可以这样做；美联储也可能决定按兵不动，将问题留给下任美联储主席，不论继任者是谁、或者其何时获批上任。

某种程度上说，审批过程可能是缓慢而结果难料的，从这个角度来看，眼下应该做出一些动作，让沸沸扬扬的尘嚣落地。问题在于，不论在美国还是其他市场，市场可能对缩减举措反应极为剧烈，以至于美联储必须以某种方式让投资人冷静下来。

也许对周三市场抛售的最好解读，就是这种不确定性恐惧的反应。