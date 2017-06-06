《MCGEEVER专栏》波动率低迷会拖累交易营收下滑？未必！

资料图片：2008年9月，纽约，一只蜻蜓落在华尔街指示牌上。 REUTERS/Eric Thayer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月5日 - 一些全球最大型银行的高管警告，充满挑战的市场环境可能会导致第二季交易营收下滑，而这大部分要归咎于熟悉的现象：波动率低迷。

摩根大通(JPM.N)财务长Marianne Lake，美国银行(BAC.N)执行长莫尼汉，摩根士丹利执行长戈尔曼上周都表示，第二季交易营收或将遭遇10-15%的下滑。

当波动率低迷时，银行通常更难以赚取利润，因为这削弱了它们借助价格大幅波动获利的能力。所以这是一个说得过去的理由。

问题在于，这真的经得起推敲么。

许多市场的波动率处在数年低点，甚至有些是处在数十年低点，这有下面几个原因。

其中一个原因是，上个10年全球金融危机后的结构性转变，比如银行资产负债表改善，杠杆率下降，监管更严，以及央行流动性庞大，压抑收益率、回报率和价差。

其他因素还包括，若非惊艳但也算稳定的全球经济成长，和更复杂的对冲策略。以这种对冲策略，投资者同时买入卖出期权，将他们对波动的曝险降到最低。

同期内银行交易收入下降的背后有几个显而易见的原因：自动化、价差缩窄，监管收紧抑制交易活动，对，还有就是波动率低迷。

但当波动率下降时营收也能上涨，反之亦然。这不禁令人怀疑，疲弱的交易表现是否太过轻易地被归咎于波动率低迷了。

根据行业分析公司Coalition，今年第一季度，全球排在前12名的银行自固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易收入增长19%，从上年同期的179亿美元增至214亿。

这还是在波动性广泛下降的情况下。今年第一季度，美国公债一个月隐含波动率平均为68%，低于去年同期的75%，而欧元/美元一个月隐含波动率均值则从9.7%降至8.9%。

2014年和2015年第二季度的对比情况正好相反。

2014年第二季度美国公债一个月隐含波动率平均值为58%，是后危机时代低点；一年后则跳升至85%。同样，2014年第二季度欧元/美元一个月隐含波动率均值仅为5.5%，2015年第二季度则升逾一倍，跃升至12.7%。

但2015年第二季度，Coalition跟踪的排名前12银行的FICC收入较上年同期下降12%，从182亿美元降至161亿美元。

当前季度整体波动率相当低。尽管上周美国银行业高管发出警告，但仍不乏交易机会或是市场仓位的重大调整。

5月投机客在芝加哥期货市场的多仓净增8.5万口，是1999年欧元推出后欧元多仓第二大月度变化幅度。

3月初，投机客持有美国10年期公债的净空头部位创下纪录高位，为40.9万口合约，目前为净多仓36.25万口，为近10年最高水准，反映了仅三个月时间的明显改变。

尽管股票、债券和汇率的一个月隐含波动率相当低，但几个月期的隐含波动率并没有降那么低。波动率是有的，只是在时间上比较靠后一些。

较低的波动率和低迷的交易之差的关联，可能不像许多分析师和银行高管希望你认为的那样紧密。

投机客欧元空仓 reut.rs/2r0QYUW

波动率指数 tmsnrt.rs/2rZn3RR

投资银行交易营收 tmsnrt.rs/2sz5R2M

(完)