《MCGEEVER专栏》“不顾一切保卫欧元” 五年后德拉吉面对喜忧参半局面

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦7月26日 - 就在五年前，欧洲央行总裁德拉吉即兴而说的几个字，改变了欧元区以及全球其他金融市场的轨迹。

德拉吉在2012年7月26日一个全球投资会议上表示：“在授权范围内，欧洲央行已经做好准备，将不顾一切保卫欧元。相信我，这就够了。”

“不顾一切！”

当时，西班牙和意大利等债务负担沉重的国家借贷成本正在呈爆炸式增长，之前一年的两次加息落井下石般将经济推入衰退，区内通缩悄然逼近，投资者弃欧元资产如敝履，欧元区本身也看上去危如累卵。

然而，这几个字改变了那一切。

好吧，是几乎改变了一切。公债收益率下滑，主权债和信用债利差缩窄，股市、金融市场和欧元企稳，经济开始爬出衰退的泥潭。此后形势便再未逆转变差。

当然，这句话必须要有行动的支持。欧洲央行多数官员花了两三年才认同极端非常规政策的必要性，并让金融市场为负利率与量化宽松最好准备。

欧洲央行对2008年金融危机的应对举措，落后美联储量化宽松与零利率政策达数年之久。不过一旦展开行动，德拉吉与麾下官员可是不留余地。隔夜存款利率已被推至远低于零水平，到今年底为止，欧洲央行的购债规模势将超过2万亿(兆)欧元。

直到今时今日--经济成长速度达到七年来最快、失业率位于八年新低，整体金融市场的风险与恐惧指标从危险边缘大幅回撤，德拉吉这才暗示政策正常化的缓慢进程即将展开。也许吧。

不过，如果上述功劳都能归给德拉吉与欧洲央行的话，那么他们在通胀这个特定任务领域则是失败的。

油价从2014年至2016年狂泻75%，这未给推高通胀带来帮助，这一点无法否认。尽管实施负利率、数以万亿计欧元的量化宽松、以及为银行提供低廉放贷，欧元区通胀率还是远离欧洲央行设定的“低于但接近2%的中期”目标。

尽管经济增长强劲且就业市场收紧，但未来通胀前景依然疲弱。欧洲央行偏爱的通胀预期指标已三年没有达到2%的水准，而且几乎没有迹象表明会很快达标。

批评人士还认为，超宽松政策助长了金融市场的资产泡沫。德国公债收益率真的应该维持负值长达六年吗？随着德国经济蓬勃发展，德国以0.5%的利息发行10年期公债，这合理吗？未来10年，爱尔兰债券风险溢价真的每年只比德国多27个基点？

德拉吉八年任期将于2019年届满。想来他可能因从未加息、保卫了欧元而功成身退，但同时他也让欧元区经济陷入了日本式的困局，即债务驱动的通货紧缩，并让欧洲央行资产负债表长期居高不下。

然而，如果是在2012年7月26日问这些问题，他或许会接受不同观点。

欧元区银行股： tmsnrt.rs/2h1RJNH

欧元/美元汇率&欧元区信用利差：tmsnrt.rs/2h1fEgw

欧元区公债利差： tmsnrt.rs/2eMHRGX

欧洲央行资产负债表和存款利率： tmsnrt.rs/2eMmOEk

欧元区通胀： tmsnrt.rs/2h1oASZ

(完)