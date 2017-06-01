《MCGEEVER专栏》欧元意外走强 成为欧洲央行6月会议烫手山芋

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦5月31日 - 不过才六个月前，欧元还处于14年低位，眼看兑美元将要跌破平价大关，因此，欧元现在走升到逼近可能让欧洲央行一些官员开始担心的水准，实在是可圈可点。

欧洲央行下周会议将讨论终要到来的政策正常化，但可能获得远比先前预期更多讨论的议题，其实是欧元汇率。

欧元兑1.15美元是可能引发某些决策官员不安的水位，尽管这还明显低于欧元上路时的水准--1.1741。

由此看来，当前欧元/美元在1.12美元的价格，很难认为是已经达到打击出口的强势程度。

欧元区经济火车头德国已经证明，几乎在任何汇率水准下，德国都能承受、甚至更上层楼。但一些所谓的欧元区二线国家，出口产品的品质较低，对于欧元升势的承受力就没那么强。

在这样的背景之下，下周欧洲央行会议即将登场，总裁德拉吉料将调降央行的通胀率预测，并重申欧元区仍需要大规模刺激措施，尽管欧元区正在稳健复苏。

某种程度上来讲，欧元兑美元近来的反弹走势令人意外。美国联邦储备委员会(美联储/FED)自12月以来已经两度上调利率，并打算今年继续升息，而欧洲央行(ECB)的负利率和量化宽松(QE)却将坚持实行到2018年3月。

然而今年第一季，欧元区经济的增长速度是美国的两倍。花旗的经济意外指数显示，美国指数深陷负值区域，与欧元区的正面意外表现拉开的差距创两年最大。

Oxford Economics甚至称，高端的调查数据显示欧元区或将迎来“黄金十年”。这样的乐观情绪助力欧元大幅弹升，六周来上扬近6%。

**一股脑的做多**

汇市交易商亦抓住机遇。芝加哥期货市场最新布仓数据显示，汇市投机客的欧元多仓升至2013年10月以来最高。

而本月这种多仓的新建速度也很快，5月完全有望成为欧元自1999年面世以来净多仓增幅第二大的月份。

欧元的涨势可能让欧洲央行感到猝不及防。该央行在3月和12月发布的专业预测显示，欧元兑美元在2017-19年期间的平均汇率料为1.07。一周之前，欧元汇价较1月3日触及的14年低点1.0340高出近0.10美元。

自那以来欧元走势略微降温。德拉吉周一对欧洲议会称，欧元区仍需要“相当大规模的”货币刺激措施。这番话淡化了外界对下周政策正常化信号的预期。

欧洲央行对油价的专业预测似乎也较过时。3月时他们预计2017年油价平均为每桶56.40美元，2018年为56.50美元，较之去年12月时的预估分别上调了14.3%和7.3%。非能源类大宗商品价格按照预测今年亦将“大幅”上涨。

但过去六周油价下跌近10%，5月欧元区通胀率从4月1.9%的下降至1.4%。

欧元走强且油价低于预期，两个因素综合在一起，欧洲央行实现“低于但接近”2%中期通胀率目标的难度增大不少。

这就是欧元议题下周为什么特别重要的原因。远汇市场走势目前预示欧元兑美元明年将报1.16美元，后年报1.18美元，这两个价位均远高于欧洲央行预估的1.07美元水平。

因此，尽管欧洲央行内部的吵嚷声浪加大，德拉吉的措辞也不会太过强硬，否则欧元可能又会上涨。

欧元投机仓位

tmsnrt.rs/2rdsaMH

美国与欧元区经济表现

tmsnrt.rs/2rHjVKv

欧元兑美元报1.15

reut.rs/2rHu1uG

(完)