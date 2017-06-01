《MCGEEVER专栏》欧元意外走强 成为欧洲央行6月会议烫手山芋

《程实专栏》2017年下半年全球经济展望：均衡的位移
“世易时移，变法宜矣，譬之若良药，病万变，药亦万变”。国际金融危机已过一旬，需求端的政策瓶颈锁定了短期反弹的上限，全球化退潮和供给端发力的叠加左右着复苏势头的延续。在宏观乱纪元中，周期的躁动无法阻止均衡的嬗变，长期疲软后的边际改善终需要结构性调整加以巩固。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jamie McGeever
路透伦敦5月31日 - 不过才六个月前，欧元还处于14年低位，眼看兑美元将要跌破平价大关，因此，欧元现在走升到逼近可能让欧洲央行一些官员开始担心的水准，实在是可圈可点。
欧洲央行下周会议将讨论终要到来的政策正常化，但可能获得远比先前预期更多讨论的议题，其实是欧元汇率。
欧元兑1.15美元是可能引发某些决策官员不安的水位，尽管这还明显低于欧元上路时的水准--1.1741。
由此看来，当前欧元/美元在1.12美元的价格，很难认为是已经达到打击出口的强势程度。
欧元区经济火车头德国已经证明，几乎在任何汇率水准下，德国都能承受、甚至更上层楼。但一些所谓的欧元区二线国家，出口产品的品质较低，对于欧元升势的承受力就没那么强。
在这样的背景之下，下周欧洲央行会议即将登场，总裁德拉吉料将调降央行的通胀率预测，并重申欧元区仍需要大规模刺激措施，尽管欧元区正在稳健复苏。
某种程度上来讲，欧元兑美元近来的反弹走势令人意外。美国联邦储备委员会(美联储/FED)自12月以来已经两度上调利率，并打算今年继续升息，而欧洲央行(ECB)的负利率和量化宽松(QE)却将坚持实行到2018年3月。
然而今年第一季，欧元区经济的增长速度是美国的两倍。花旗的经济意外指数显示，美国指数深陷负值区域，与欧元区的正面意外表现拉开的差距创两年最大。
Oxford Economics甚至称，高端的调查数据显示欧元区或将迎来“黄金十年”。这样的乐观情绪助力欧元大幅弹升，六周来上扬近6%。
**一股脑的做多**
汇市交易商亦抓住机遇。芝加哥期货市场最新布仓数据显示，汇市投机客的欧元多仓升至2013年10月以来最高。
而本月这种多仓的新建速度也很快，5月完全有望成为欧元自1999年面世以来净多仓增幅第二大的月份。
欧元的涨势可能让欧洲央行感到猝不及防。该央行在3月和12月发布的专业预测显示，欧元兑美元在2017-19年期间的平均汇率料为1.07。一周之前，欧元汇价较1月3日触及的14年低点1.0340高出近0.10美元。
自那以来欧元走势略微降温。德拉吉周一对欧洲议会称，欧元区仍需要“相当大规模的”货币刺激措施。这番话淡化了外界对下周政策正常化信号的预期。
欧洲央行对油价的专业预测似乎也较过时。3月时他们预计2017年油价平均为每桶56.40美元，2018年为56.50美元，较之去年12月时的预估分别上调了14.3%和7.3%。非能源类大宗商品价格按照预测今年亦将“大幅”上涨。
但过去六周油价下跌近10%，5月欧元区通胀率从4月1.9%的下降至1.4%。
欧元走强且油价低于预期，两个因素综合在一起，欧洲央行实现“低于但接近”2%中期通胀率目标的难度增大不少。
这就是欧元议题下周为什么特别重要的原因。远汇市场走势目前预示欧元兑美元明年将报1.16美元，后年报1.18美元，这两个价位均远高于欧洲央行预估的1.07美元水平。
因此，尽管欧洲央行内部的吵嚷声浪加大，德拉吉的措辞也不会太过强硬，否则欧元可能又会上涨。
欧元投机仓位
美国与欧元区经济表现
欧元兑美元报1.15
(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林/于春红; 审校 白云/高琦/郑茵)
“世易时移，变法宜矣，譬之若良药，病万变，药亦万变”。国际金融危机已过一旬，需求端的政策瓶颈锁定了短期反弹的上限，全球化退潮和供给端发力的叠加左右着复苏势头的延续。在宏观乱纪元中，周期的躁动无法阻止均衡的嬗变，长期疲软后的边际改善终需要结构性调整加以巩固。
英国通胀率接近四年高位，而且没有逆转的迹象，英国央行目前由八人组成的货币政策委员会(MPC)以5-3的投票结果将利率维持在0.25%的纪录低位不变。分析师此前原本预计投票结果为7-1。
路透6月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)中性利率预测的致命问题是，在可预见的未来要真正达到那么高的利率水准，基本上是没有希望的。