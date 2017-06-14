《MCGEEVER专栏》有花堪折却不折 QE迟迟不撤更待何时？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月13日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)眼下正准备再度加息并积极考虑如何以及何时退出量化宽松(QE)政策，看上去西方世界货币政策正常化的进程正稳扎稳打地进入状态。

当前经济出现了数年来最强劲的增长，债券收益率、通胀率和信用息差均处于历史低位，银行系统之健康与2008年不可同日而语，这些看上去都为解除应对危机的刺激措施创造了良好的全球条件。

美联储已加息三次，但没有引发经济和金融方面明显震荡；联储即将开始逆转QE举措的可能性虽日益增加，目前也尚未给美国债市造成不稳。

一般情况下，美联储往哪里走，其他央行最终也会亦步亦趋。值此大好形势，央行政策不正常化却待何时？

但问题是情况并非那么有利。伴随着政策正常化，收益率、利率和借款成本的上升或给经济和金融市场带来无法承受之重，当前决策者恰恰顾忌于此。

全球债务规模处在历史高位，西方国家通胀仍低于目标水准，全球股市和债市目前处在或接近纪录高位。退出刺激计划，尤其是前所未有地出脱数以万亿(兆)美元计的债券到负担已经过重的债市，存在巨大的金融和经济风险。

而且是有大量刺激举措需要退出。过去10年，主要央行的资产负债表规模已扩大逾10万亿美元，至15万亿美元。

如果美联储削减QE的窗口都很狭窄的话，那么其他央行的窗口则更窄。美国危机后的经济扩张持续时间已为历史上第三长，因此可能用不了多长时间，美国经济就会逆转，并拖累全球经济成长随之下滑。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的Steen Jakobson认为，全球经济明年底前出现衰退的机率高达60%。即便不会出现彻底的衰退，美国公债收益率曲线为10月以来最平也显然预示着，未来美国经济成长减弱。

全球借款成本正接近历史最低水平，同时资产价格和债务规模均处在纪录高位。据国际金融协会的数据，去年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至逾325%，增加11万亿至逾217万亿美元。

衡量华尔街和全球股市的MSCI明晟全球股指处于纪录高位。美银美林调查的基金经理中约有44%表示，股市估值过高。这一比例为开始该调查19年以来最高，甚至高于互联网泡沫高峰时期。

**政策正常化进展缓慢**

近年历史经验显示，一旦一家央行走上超宽松货币政策道路，包括零利率下限、负利率、以及大量买进金融资产，就很难彻底让政策再度恢复正常。

即使有央行提高了零利率下限，后来也会被迫再次降息，其中包括欧洲央行、澳洲央行、加拿大央行和日本央行。

这就不可避免地要与日本比较一下。日本央行隔夜拆款利率目标上次超过0.5%还是在20多年以前，该央行首次正式采用量化宽松举措至今已有16年。但日本央行如今还在实行负利率政策，而且正以较以往更快的速度扩大资产负债表。

欧洲央行上次政策会议以及发布最新经济预期之后，外界的一致观点认为，该央行立场比预期更加温和。法国兴业银行分析师目前预计，欧洲央行将延长量化宽松购债举措至2019年初，届时距离金融危机爆发已10年有余。

英国经济情势遭逢政治乱局与退欧的冲击，央行想要缩表可能还要再等上几年。

Eurizon SLJ Macro Partners的任永力以戒严令为类比。在太平时期实施戒严令，所产生资产价格泡沫等意外后果与情况会极为“反常”，从而导致戒严难以解除。

这样的比拟可能不尽公平，因为央行在金融或经济平稳时期，并未采取非常规政策。但西方世界通胀率长期低于目标，暗示经济平稳仍然遥不可及，尽管近期整体成长表现不错。

花旗分析师预期，美联储缩表、欧洲央行削减刺激，以及日本央行减少资产购置，将令整体央行净资产购买规模与发达国家GDP之比，由去年的4.4%，下滑至今年的2.9%，明年则大致在零水平。

但他们也承认，“市场能否顺利吸收这些回调仍有待观察。”

图表：全球央行资产负债表 reut.rs/2t07A1j

图表：主要央行每月购债规模 reut.rs/2rYTYF0

图表：股市估值过高 reut.rs/2rZnevC

(完)