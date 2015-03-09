《HOME专栏》解决仓库排队提货沉疴 LME火箭炮蓄势待发

图为上海洋山港附近的一个仓库，工人在装运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月6日 - 自从港交所(0388.HK)总裁李小加扬言动用“火箭炮”，解决伦敦金属交易所(LME)仓库排队提货问题，到今天已经超过两年时间。

而要从LME底特律或荷兰弗利辛恩(Vlissingen)仓库提货，需要等待的时间，也仍然差不多是这个长度。

到1月底时，底特律的提货等候时间是573天，弗利辛恩是579天。LME仓库在周末及假日时并无运作，所以如果你今天在底特律或弗利辛恩注销仓单，应该要等到2017年才会提到货。

LME为刺激仓库业者出仓量超越入仓而设计的新规定，将从6月实施，等候提货时间应该会缩短。

LME的目标是将等候天数降至50天以下。

但要收到成效将花不少时间。俄铝不满新规定LILO而提出的诉讼虽然失败，但已经使新规定延后上路10个月，如果仓库业者把干扰模式发挥到极致，可能要花上四年时间才能消除排队提货长龙。

因此LME提议调整出仓机制，将消化排队长龙的速度提高一倍。

不过即使如此，还是要花上一段时间。根据LME业务发展负责人Matt Chamberlain的说法，将需要超过两年。

这实在太久了。

所以“火箭炮”登场的时候到了。LME终于展示了全套重型武器火力，要解决排队提货及LME仓库储存成本相对体系外水准日益昂贵的两大问题。

由于解决这两个问题都可能造成连带冲击，因此LME发出征询书，实际上就是询问会员及用户，他们觉得应该动用哪些武器。

**严密监管**

放任不管不是一个选项。

“LME提到相关人士的评论，在LILO规定下，排队出仓时间减少的速度可能还不够快，特别是有鉴于司法检视流程而造成的LILO延后实施。”

为了避免有人怀疑是否有“特定股东”推动更激进的行动，LME继续警告称“若不采取行动解决现有排队问题，且排队时间持续在当前水准，则外界将质疑LME能否继续符合监管义务。”

的确，英国金融市场行为监管局(FCA)不论是在讨论文件中以及周一发出的连串仓储相关公告中，都点名了许多单位。

新的仓储协议将会把LME的交运网络置于FCA的市场滥用机制的监管下。

“有监于仓储体系对于LME市场运作的重要性，仓储业者考量FCA指导原则是合理适度的做法。”

监管机构目前正把焦点放在两个主要的大问题上，也就是底特律及弗利辛恩仓储点的排队问题，以及LME仓储成本偏高问题。LME仓储成本偏高显然是出仓队伍大排长龙的原因。等待离开LME仓储点的金属有很大部分将进入远离市场视线的仓储点，其仓储成本要低上许多。

因此至少需要一个“重型武器”、甚至打出组合拳，才“有可能让FCA确信”LME正在实现其第一线的监管责任。

**重型武器**

但要动用哪种武器呢？一共有八种武器，都可以与新的LILO规则一起使用。

其中两种专门用于更快地缩短排队时间。

第一种是再次提高最低出库量要求，把仓库金属存储量门槛从目前的30万吨降到15万吨，并把持有90万吨以上仓库的每日出库量最多提升1,000吨。这基本上就是指嘉能可位于荷兰弗利辛恩港口的Pacorini库存。

第二种武器是限制位于出库队列中的金属的租金。完全禁止对处于队列中超过50天的金属收取租金，将消除仓库运营商维持排队的财务诱因。

在LME的初步意见征询中，限制租金的想法得到大量支持；而LME决定推进LILO规则的决定，则是引发俄铝法律行动的核心因素。

但LME警告称，诉讼风险“可能高于其它选项(...)鉴于某些仓库根据回报预期而投入了大量资金，而回报预期至少有一部分是基于排队考虑。”

此外，法律挑战“可能造成长期(可能长达几年)的市场不确定性”。

诉讼风险是影响LME直接限制存储与出库成本的主要问题。

具体设想是任命一名外部顾问来确定每个交割地点的最高成本，并相应地确定费用，考虑2x的资本回报率，后者代表“一些物流行业中上市同业的最高回报率”。

“LME目前的评估是，其它业者通过法庭起诉(或向竞争监管当局投诉)寻求挑战(租金限制及费用限制)的可能性很高，不论这种挑战是否有理。”

**风险平衡**

然而，若不这样做的话，很难说约束仓库运营商行为会如何起到作用。

此前针对LME仓库部份过度行为的举措，被他们以大幅提高租赁和提货费来应对。

而且就像LME自己的记录，多数新的提案都可能招致同样的对策，例如通过规定更高的出库费用来限制取消金属仓单，以及直接规定50天的提货期限等。

此外，股东似乎特别体认到一个问题，LME仓储成本高，不可避免地与目前的排队现象和未来交易所整体良好的交付功能扯上关系。

但这是否值得让LME和整体市场承受连带冲击的风险？

再加上诉讼风险，铝价会受到的影响难以推测。

正是由于排队现象对LME基础价格和实货升水分化产生了影响，因此进行限制租金等规则的大幅调整，可能引起市场激烈的回应。

最后，对于遭到FCA紧盯的LME和市场来说，这到头来将是个风险评估的工作。

到时就是市场表达意见的时候了。

“仓储政策和实货交付网络政策改革相关讨论文本”登载在LME网站通知版块。请加以阅读，让他们知道你认为他们该动用哪种“火箭炮”。 (完)

(编译 蔡美珍/张明钧/张涛/王丽鑫；审校 龚芳/孙茉莉)

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