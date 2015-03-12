《HOME专栏》来自铝市的不祥警讯

图为波黑莫斯塔尔铝厂生产的铝块。 REUTERS/Dado Ruvic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月11日 - 制铝巨擘美国铝业(Alcoa)(AA.N)上周表示，已将旗下50万吨产能纳入可能关停或出售的评估名单。

从2007年以来，美铝已经关停或出售了170万吨产能，但看起来，现在还需要再砍更多产能。

从某种程度而言，这只是美铝重新调整业务型态，由单纯铝产商转向专业的材料供应商。

美铝不久前刚宣布以13亿美元收购RTI International Metals，这是美铝在钛金属领域的再次出击。

美铝在进行业务多元化的同时，铝生产业务也在转型。美铝的模式是藉由关停成本较高的冶炼厂，并以位于沙特的新建超低成本Ma'aden厂来取代减少的产能，达到成本曲线下移的效果。这次最新的产能评估动作，就是这个模式的一部分。

但美铝持续聚焦于降低成本的努力，也释出美铝对于未来铝价看法的利空讯号；铝产商近来信心满满，认为市场终于结束多年供应过剩局面转为供应短缺，美铝的态度与这种看法产生冲突。

美铝悲观是有理由的。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价格已经从去年第三季的每吨2,100美元以上，跌到低于1,800美元。

更令人忧心的是，原本似乎涨个没完的实货升水，不但已经停止上涨，还进入了加速反转下跌的局面。

金属融资交易可能出现失序清仓的威胁，再度笼罩铝市。

**升水现象发生逆转**

实货升水开始下滑的现象无处不在。

一日本买家前不久刚以380美元价格签下了一笔第二季的船货，低于当季创纪录的高价425美元。这也是日本铝升水六个季度来首次下滑。日本铝升水被视为是亚洲地区的价格基准。

韩国国家储备机构刚刚以较LME现货每吨升水330美元的价格买入2,000吨铝，这是一年来的最低水准。

欧洲的实货升水也跌的厉害，甚至在美国--曾一度推高铝升水的原动力，也惊现走软迹象。CME近月铝升水合约AUPc1从2月所及的逾0.24美元跌至0.21美元。

分析师长久以来一直在议论这铝升水究竟会在什么时候及如何才能停止上涨。

会不会是LME仓储体系发生的变化呢？LME仓储提货难原本就是美国升水市场的加速器。

再者，会不会是美联储立场发生的转变呢？美联储此前慷慨注资帮助了库存融资交易，而后者套住了大量金属库存。

随着LME准备火力齐发解决提货难的沉疴，以及美联储为全球金融危机以来首次升息做准备，以上两个问题变得越发中肯。

不过目前看来，升水的主要压力似乎是来自一个老掉牙的因素--供需基本面。

**多重利空齐发**

举例而言，亚洲实货市场疲软，就是中国半成品出口扩张的直接结果，这些半成品排挤了区域内其他地方的需求。

日本港口的铝库存目前处于历史新高44.98万吨，据传其他亚洲消费性市场甚至更为饱和。

欧洲实货市场一片死寂，有部分是因为欧洲经济不振，但同时也是因为买家有所保留。

消费方在2013-2014年末期间尝过升水急涨的苦头后，今年第一季之前就已经确保自身库存充裕，因而导致现货市场缺乏流动性。

无可避免地，铝现货目前正流向美国，以把握当地升水居全球之冠的契机，结果连美国的现货升水堡垒也开始沦陷。

在此同时，铝金属仍不断地流出LME仓储体系，一旦LME实施加速底特律及弗利辛恩出仓速度的提案，则铝货可能开始加快流出LME系统。

目前为止，这些流出的金属大多进入了非LME注册仓储点，这些仓储点的租金成本较低，可以让库存融资得到更高的报酬。

但就算仓储成本较低，在LME远期曲线趋平的不利因素下，目前金属融资交易的利润水准已经微乎其微。

金属融资交易的获利来自于远期合约与现货间的价差，然而两者间的价差已经逐渐缩小。指标LME现货及三个月期铝价差合约CMAL0-3周二收盘时为正价差16美元，去年这个时候则是在每吨40美元之上。

由于融资交易人士难以在有利可图的情形下展期，外界强烈猜测融资铝正逐渐由仓库流入市场。

对于现货升水而言，这可能是多重利空的组合，多年来支持升水大涨的层层相连因素，如今却同时翻转。

**未知领域**

我们可说是处在未知领域。升水上扬，及由此导致美铝等生产商的实物报价与LME基准价格脱节的状况为前所未见。

理论上来说，升水下降应该会被LME价格上涨所抵消，从而使实物报价保持稳定。

理论最终有可能被证明是正确的，但现实总是比理论预期发展的更快、也更难预料。

如今真正的威胁在于，升水会自动且加速逆转，冲破铝金属库存的融资大坝。

大家都知道“那儿”的规模比LME每日报告的数量高出多少是项未知数。数百万吨肯定是有的。但具体是多少呢？你的猜测跟大家差不了多少。

但你可以开始了解美铝为何重新审视冶炼铝的成本结构。

倘若升水和LME价格持续同步下跌，其它许多生产商也将会亦步亦趋。(完)

(编译/审校 蔡美珍/孙茉莉/张明钧/许娜/王兴亚/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。