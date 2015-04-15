《HOME专栏》铜业迎来年度盛会 中国需求将成中心话题

智利Valparaiso港口堆放的出口亚洲的铜板。 REUTERS/Rodrigo Garrido

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 王丽鑫/蔡美珍/秦德兴/汪红英/李爽

路透伦敦4月14日 - 又到了一年一度的CESCO Week，铜业人士将在智利齐聚一堂聊聊未来。

今年的这场盛会就在令人困惑至今难解的市场背景下展开。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3已从1月的重跌反弹，当时跌至五年低位每吨5,340美元。但3月末触及6,295美元高位后，反弹渐渐失去势头，价格再次转头向下。

显性库存年初以来大增，尤其是LME库存。不过LME合约仍然存在现货溢价，且逾半数库存为一独立实体持有。

分析师看法分歧，坚定看空者预计价格还会大幅下跌，谨慎看多者怀疑供应面不利因素会缓解今年供应过剩的程度。

在智利的这一周集会肯定会聚焦供应。鉴于全球最大的产铜国--智利矿商面临结构性问题的情况，这个话题不会落下。

但事实上目前让人看不透的完全是需求状况，尤其是近期消费增长主要动力中国的需求状况。

**供应吃紧**

这场铜业盛会本周在智利圣地亚哥举行，但地主国的背景气氛却不是太好，因为上个月智利豪雨迫使数座矿山暂停运作，当地铜矿商还在缓慢恢复之中。

对产量的整体影响仍不明朗，但应该相当温和。

不过，这仍然又让今年铜市供应面多了一个扣减项。这份扣减项名单正在加长，而铜供应中断的情况也在迅速增多，越来越接近分析师界定的允许限度。这种允许限度本身就是铜生产长期面临困难的标志。

今年原本预期将出现多年来的首次铜供应盈余，但这个可能性已经不大，这已经开始打破分析师先前一片看空的态度。

不过讽刺的是，智利铜生产的主要挑战之一其实是降雨短缺。

铜矿商的用水量巨大，而多年旱灾已经导致矿商与当地居民的关系紧张。安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)旗下的Los Pelambres矿山目前卷入诉讼纠纷，暴露出智利铜矿业的结构性问题。

其他的主要挑战则包括，智利许多矿山的矿石品位日益下滑，以及智利国家铜业公司(Codelco)企图争取足够投资以维持产量，但面临政治阻力。

智利去年铜产量大致持平于578万吨。今年预估提高至594万吨，不过智利铜业委员会(Cochilco)已经调降产量预期。

但未来一年之后，铜产量能否持续成长还很难说。

全球范围的供应形势也一样。即便是那些极度看跌的评论者，他们也承认市场在数年后可能重新出现结构性供应紧张局面，同时价格也可能反弹。

但本周业内高管焦虑的是未来几周和几月将要发生的事情。

而那就是中国方面的问题。

**进口形式的转变**

这也没有什么新意。

铜市命运一直和中国紧密联系在一起，因为很多年以来，中国都是推动全球铜需求增长的唯一最重要因素。

中国需要通过进口满足其铜需求，这使其在铜定价中的角色被放大。中国是目前正参加CESCO Week的智利生产商的第一市场。

但中国的进口形式已经随着时间而变化，如下图所示。

中国2003-2014铜进口一览表：link.reuters.com/zum54w

图表中最引人注目的是铜精矿的进口增长，从2004年的不到300万吨大幅攀升至去年的近1,200万吨。

这种爆炸性增长的短期推动因素是，铜矿经历了数年的低产后产量大增以及由此引发的供应大增。

长期推动因素是，中国自己增加了熔炼和精炼产能，从而使依赖进口的精炼金属转变为原材料。

第二个引人注目的地方是中国废铜进口下降。废铜本身也是铜生产商和加工商的原材料。

中国的废铜进口量在2007-2008年期间触及580万吨左右的峰值。但去年进口总量只有390万吨，尽管转向更高品位的铜在一定程度上拉低了整体降幅。

衡量铜价的最重要指标精炼铜进口，在一定程度上反映了其他两个趋势的相互作用。

铜精矿进口增加意味着中国国内精炼铜产量上升，而这又意味着精炼铜的进口需求下降。相比之下，废铜进口减少意味着国内产量下降，加工商将更多采用精炼铜，这都意味着精炼铜进口需求会上升。

到目前为止，就是这么简单。

但对于铜投资者而言，真正的问题出现在试图评估中国购买形态的短期趋势时。

**增长问题和信贷问题**

中国的增长动能正在放缓。这点是没有争议的，但增长放缓对中国铜消费，以及由此推断出的对铜进口需求的影响，目前正成为分析师们激烈辩论的问题。

对铜需求而言，中国房地产泡沫破裂是最明显的负面因素，但到底有多负面，还要取决于你认为当前的商业地产建设滑坡将持续多久，以及滑坡程度会有多深。

中国不断加码的基础设施建设是最明显的正面抵消因素，但到底有多正面，还要取决于你如何看待国家电网投资等能带动铜需求的因素。由于受多重变化因素的影响，国家电网投资本身就让人难以看懂。

融资铜让本就不那么简单的情况变得更加复杂。融资铜就是用中国保税仓库中的铜金属作为抵押品，在影子信贷市场取得贷款。

融资铜所推动的进口，创造出一批难以明确的大量库存，规模之大堪比全球其他地区的显性库存，而且催生了转口贸易的蓬勃发展。而转口贸易又严重扭曲了中国进口，难以直接从进口数据摸清中国制造业情况。

浏览中国精炼铜贸易图表，请点选 link.reuters.com/cym54w

经过青岛事件以及去年骗贷丑闻过后，融资铜信贷业务已经萎缩，但并未完全消失。

与此同时，另一种信贷问题让中国铜市状况更加晦暗不明。

工业厂商信贷整体趋紧，特别是小型加工厂商，正在改变供应链格局，消费端被迫降低库存，增加对现货市场的仰赖。

目前，在铜价疲弱且有续跌可能的情况下，结果就是买兴不振。不过，一旦终端用户订单数量及价格双双增长，情况有可能很快发生改变。

唯一可以肯定的结论就是，未来购买模式波动性会加大。

**智利生产但中国定价**

以上这些都没有提及中国国储局，可以预期的是，一旦价格进一步下跌时，中国国储局会持续买入。

短期来看，大家都在等待中国方面出现更明朗的信号，但问题是中国正在传递太多信号，其中很多都互相矛盾，让人难以看清全貌。

甚至中国的基金业者也对未来情势预测观点分歧。这些基金在1月曾引领“空军”打压铜价至数年低点。

不过，中国基金的确比其他人占了接近情势变化现场的地利优势，不管情势变化是多么令人摸不着头脑。

来自中国的各种不同信号，让智利会议的与会者和英美市场人士一样感到迷茫。

智利或许仍是最大产铜国家，但定价愈来愈取决于中国，这种情况达到了前所未见的程度。(完)

(译文审校 蔡美珍/孙茉莉/王颖)

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