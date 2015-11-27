（更正）《HOME专栏》金属市场的中国熊年

图为上海洋山港附近的一处仓库，工人们在用叉车搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(更正：因译文有误，第一个小标下面第一段改为“中国历法中没有熊年，这很遗憾，因为今年对于金属来说是不折不扣的中国熊年。”同时修改标题及个别措辞。)

撰稿 Andy Home/编译 王颖/李爽/张涛/许娜/徐文焰

路透伦敦11月26日 - 今年的金属价格崩盘完全是因为中国。

这已众所周知。中国需求增长曾为金属市场带来持续多年的荣景；而中国经济放缓，特别是建筑活动放缓，却又导致金属市场一溃千里。

中国其实还是金属价格下跌背后一股全新动能的源头--大规模的投机性做空。

上海期交所交易的工业金属未平仓合约和成交量全线激增。

实际上，这种空方袭击是如此猛烈，竟逼得中国国内厂商呼吁当局调查市场怎么了。

那么市场到底是什么情况？

**中国熊年**

中国历法中没有熊年，这很遗憾，因为今年对于金属来说是不折不扣的中国熊年。

早在1月，在上海市场带动的抛压打击下，伦敦金属交易所(LME)期铜跌至当时的六年低点。

当时的主要推手是一些原本没什么知名度的中国投资基金，像是上海混沌投资等，而“混沌”这个名字也自然让媒体标题有了大作文章的天赐良机。

在西方分析师仍在试图厘清中国经济增长减缓情况之际，这些中国本土投资者显然认为，“下滑”远远不能形容减缓程度。

如今看来，这种观点非常具有先见之明，尽管中国基金是否赚钱还颇有争议，因为铜价之后从1月低点涨了四个月。

不过，到了年中时，中国空头再次出击，抛售大宗商品，具体传达对中国经济成长的悲观看法，毕竟，在中国当局实质禁止作空中国股市后，这种观点已无法在中国股市得以体现。

**新空头入市**

但过去一个月左右的情况显然再次发生改变，似乎有一批全新类型的中国空头进入市场。

上海期交所所有主要金属合约价格持续下跌的同时，未平仓合约和成交量均激增，这是典型的卖空迹象。

但中国新空头的加入，在铝这样的合约上最为明显，至少在一定程度上因为中国生产的铝满足自家需求绰绰有余，不需要进口。以前中国投资者并不太喜欢铝合约。

图表：上海期交所铝价、未平仓合约及成交量：

tmsnrt.rs/1PbJp85

上海期铝的未平仓合约总数自9月底以来增加了一倍以上，周三达到纪录高位803,620口。

本月迄今，铝的总交易量平均每天492,000口。上月平均每天是274,000口，而2015年1-8月平均每天只有79,000口。

上海期铝价格SAFcv1曾跌至每吨10,000元人民币以下的纪录低位，甚至远低于2008年12月全球金融危机最严重时期创下的低点13,665元。

正如麦格理银行的分析师指出，“问题是，是典型的中国投资者突然意识到铝并不是很好的市场，还是出现了对金属感兴趣的新型投资者。”

他们给出的初步答案是“在此期间增持上海期铝空仓的已知身份实体，其中许多是为散户及机构客户服务的组织，有可能一部分做空力量就是来自这个方面。”

似乎无人确切地知道全部抛售来自何方，这个事实暗示卖空不是来自金融市场以前关注的那些实体。

散户蜂拥而至似乎也有影响，这让本已复杂的中国市场价格走势变得更加复杂。

若真如此，那么可以推断，此后上海金属市场将更加波动，因为，再次套用麦格理银行的说法：“散户群体的动能较强，但当然财力较弱”。

**投机客 VS.生产者**

当然，投机客、尤其是做空的投机客，长期以来让中国以外地区的生产商头疼。

例如，美国铝业(Alcoa)就毫不掩饰其对伦敦金属交易所(LME)铝价金融化程度越来越高的厌恶之情。

在2015年2月6日致LME的一份信件中，美铝要求该交易所提高“非实货”交易的透明度，认为“如果LME金属价格越来越多地受金融界而非市场基本面推动，那么该交易所可能会离实货市场参与者越来越远。”

不过，这次中国生产商首次有同样的感受，而且他们的反应很快。

中国有色金属工业协会已要求当局调查“恶意”卖空行为。

在涉及中国市场时，“恶意”这个词有强烈的感情色彩。当局多次用到它，以证明对7月股市大跌期间的卖空者予以打击的正当性。

确实，正是当局可能展开调查的消息，引发了上海期交所金属期货的全面强劲反弹。

**好转还是恶化？**

而有关中国主要金属生产商采取多种措施以支撑价格的报导，也曾刺激价格上涨。

中国锌冶炼企业已表示，打算明年减产50万吨。镍生产商将于周五开会讨论采取类似措施。

镍和铝生产商都已要求政府收购富余供应。中国上次采取这一应急措施还是在2008-2009年危机期间。

以历史标准衡量，这些反应的速度之快以及规模之大令人意外；一个有意思的问题是，是否正是因为针对国内金属市场的大规模“空袭”才让中国生产商如此上心。

如果是这样，那么一定会有不少西方生产商会暗中感激上海市场卖空的幕后推手。

而更加有意思的问题是，在铝等工业金属市场初试身手后，中国新生代投机客是否想再接再厉。

这样的话，今年或许仅仅是第一个中国金属熊年。(完)