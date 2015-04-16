《RUSSELL专栏》中国铝产能过剩寻获出路 将逐渐消除全球供应短缺

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/秦德兴/高琦
路透澳洲朗塞斯顿4月16日 - 中国铝制品出口持续激增，如果这个趋势持续下去，可能会使全球其他地区逐渐转向铝供应过剩。
根据周一公布的初步海关数据，中国第一季出口未锻轧铝及铝材同比增长约43%。
这份初步数据虽然没有提供细项数字，但1月及2月的资料显示，绝大部分是半成品，像是铝条、铝杆、铝线、铝板、铝片及铝箔等等。
今年1-2月中国这类半成品铝的出口大增91%，至77万吨，几乎可以确定，等到本月稍晚公布3月出口的详细数据时，这个趋势将会持续出现。
半成品出口大增，是因为它们适用于13%的增值税退税，差不多抵销了铝产品的15%出口税。
这项退税并不适用于原铝出口，但市场上普遍认为，中国出口的半成品铝到岸后，大多由进口商重新熔化铸造。
这些半成品铝非常吸引中国以外的铝消费端，因为比起透过伦敦金属交易所(LME)采购的供应货源，中国半成品铝的价格很有竞争力，特别是如果把LME的交割升水考量进来的话。
今年以来，LME指标三个月期铝已经下跌2.2%，周三收于每吨1,812美元。
上海期交所相同期限的合约周三收于每吨13,060元(2,109美元)，和年初相比基本上没有变化。
目前两种指标期约的价差稍低于每吨300美元，大致同较LME价格的交割升水相等。
这一升水在不同地区也各不相同，日本去年第四季度为每吨约420美元，达到创纪录的水平。中国以外的地区存在着供给短缺的现象。
随着更多中国生产的铝进入区域和全球市场，交割升水可能会继续下降，至少会让其他地方的供应变得更具竞争力。
似乎将发生的是全球铝市场正开始汇聚。
**中国过剩将弥补全球缺口？**
到目前为止，中国铝的产量和需求约占全球一半，并且基本上一直是与全球其它地区保持相对独立的状态，至少从出口来看。
但中国大量过剩的冶炼产能已经导致了铝过剩，目前开始出口，无论以是半成品，或者是以伪半成品的形式。
根据咨询顾问公司AZ China的数据，中国铝行业的年产能为3,600万吨，去年产出约2,750万吨，这意味着中国仍有很大空间来提高产量。
由于中国铝冶炼厂的利润率低下，产出增长或有限，不过如果历史可以作为借鉴的话，那么产量将依然保留不动，因为关停工厂的社会成本要超过保留产能带来的财务损失。
电力价格下降料也会帮助提供中国铝冶炼厂的利润率，并且亦可帮助产能继续保留在市场上。
有一些揣测认为，中国当局将收紧对铝半成品的出口规定，可能会取消或是降低铝产品的出口退税。
但只有当中国政府认为中国在一定程度上面临铝供应短缺的风险时，这种政策转变才会发生，可当前市场明显并不属于这类情况。
从某种意义上来讲，更有可能发生的情景是调降原铝的出口税，因为如果这样做，料将促使中国和全球铝市场进行更大程度的融合。
整体看，趋势似乎越来越清晰了，即中国铝出口料将继续增长，中国的过剩产能将开始在国际市场上寻找出路。
这将对中国以外地区的高成本生产商造成冲击，意味着2015年中国以外市场的铝供应短缺规模预估料被下调。
这还可能加大其他市场出台举措以应对中国铝产品的压力，可能的采取的方式包括，进口国提高对中国铝制品的关税，或是发起对中国铝制品的反倾销调查。（完）
(译文审校 王洋)
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