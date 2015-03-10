《HOME专栏》如何解读中国金属贸易发生的变化

路透伦敦3月9日 - 中国将是今年工业金属价格的决定性因素。

没有什么新的东西。拜中国对从铝到锌的全球需求增长贡献良多所赐，数年来在该领域有着燿眼的地位。

然而最近几年发生的变化是，随着产能的不断增长，中国自身的精炼金属产量大幅攀升。

例如原铝市场，中国从海外的进口远没有其出口对价格的影响那么明显。

在镍和锡等金属方面，问题是中国能否在面临原料进口限制的情况下维持其精炼金属的产量。当下对这两种金属的预期是，中国无法维持其产量，因此对市场价格有利多影响。

对铜而言，中国可以说仍是毫无争议的进口国，这种情况在基本金属中也仅剩铜矿。正因如此，铜的贸易数据仍可用来衡量中国制造业的健康状况，但还是只能透过极度扭曲的镜头来看。

中国金属贸易发出的价格信号出现了变化，但铜目前只是这种变化的一端。所以今年需要关注的主要问题是什么呢？

**出口对海外市场的威胁**

去年下半年中国几种基本金属的出口大幅增长，因青岛港爆发金属融资丑闻。

其最终影响是，做为抵押品的金属从中国的保税仓库流向伦敦金属交易所(LME)更为安全的仓储体系。

随着2014年接近尾声，这种被迫的去库存显示出减弱的迹象，今年以来，锌和镍等金属的出口应会消退。

铝半成品的出口则是有结构性本质，反映出中国自身冶炼产能大幅增加。

中国对铝的需求持续增长，其步伐快过其他任何地区。问题在于中国自身的产量一直快速增长，面对价格疲弱的情况，却没有明确的供应规划。

制成品出口是中国产能过剩的缓冲，但对海外市场来说却是一个警报。

去年的铝制品出口量大增近20%至367万吨，在12月更是创下49.2万吨的单月纪录出口峰值。

12月的表现可能是个特例，反映了迄今尚未得到证实的市场关切，即市场担忧中国政府可能准备对出口加工产品的优惠关税规则进行调整，而非是针对原生金属。

根据周一公布的初步数据，中国1月铝制品出口回落到37.9万吨，2月数量也基本一样。但按照以往标准来看，这两个月的出口量依然是很高的，而且整体趋势也仍旧是稳步向上的。

此外，中国铝制品的贸易量远超过原铝。浏览中国铝制品出口情况，请点选图表(link.reuters.com/gah34w)。

中国铝制品出口充斥亚洲市场，这也是造成当地实货升水市场走弱的一个原因。

如果当前趋势持续下去，对于升水和现货报价都形成利空，因为中国的供应填补了其它地区减产造成的缺口。

中国出口对于铅市场也有重大影响。中国在2012年末转变为精炼铅的净出口国，并且从那之后一直保持净出口。

虽然铅的净出口量不算很大，去年只有34,650吨，但中国明显的自给自足状态令此前有关铅市场的看多观点不再成立，并且在很大程度上解释了问什么铅不再是投资者的青睐对象。

**中国持续的生产能力**

在镍市场，中国生产含镍生铁(NPI)的能力是否具有持续性，将决定镍市场的多头行情能否像预期那样来临。

印尼实施镍矿石出口禁令已经一年，市场期待看到NPI供应出现紧张。镍矿石是生产NPI最重要的原材料。

中国对印尼镍矿石的进口在最近几个月降至零，令菲律宾成为唯一的替代供应者。

但菲律宾每年在年末出现的雨季，将令镍生产和从菲律宾进口镍矿石受阻。这一影响在今年格外明显。中国在去年6月和7月进口的镍矿石超过500万吨，而今年1月则大幅降至110万吨。

结果就是导致本就在下降之中的中国镍矿石库存进一步减少，令NPI生产商面临更大的停产压力。

镍矿多头认为中国NPI行业在萎缩，因此中国精炼镍的进口意愿将增加，为供应过剩的西方市场提供了亟需的缓解。

去年精炼镍进口量大幅减退，使中国多年来头一次成为精炼镍的净出口国。

这些出口都是因为青岛港事件，且恰体现了以往中国抵押品融资交易吸纳的镍数量之高。

中国1月又回复成为精炼镍净进口国，显示青岛港事件效应在退烧。

精炼镍进口回复到过去水准的程度有多高，将取决于中国NPI生产商关闭停产的规模和速度，而这又得视菲律宾供应填补印尼未加工矿石出口禁令留下缺口的程度而定。

中国镍净进口量图表：

link.reuters.com/wah34w

然而，传递到精炼镍进口的效应，可能会受到镍铁进口的影响。镍铁较为便宜，且极适合不锈钢生产商的用途。

镍铁净进口量去年成长40%至27万吨，1月净进口达52,500吨的记录新高。

尤其值得注意的是从缅甸的进口，缅甸在中国供应国名单中算是相对较新的来源。去年中国从缅甸进口59,000吨镍铁，约相当于总进口量的21%。

锡市场也将密切追踪来自缅甸的进口情况。

近年来缅甸已崛起成为中国锡熔炼行业的锡矿石主要供应国，在国内原料供应难以跟上脚步之际，协助中国产量提高。

那对市场有双重意义。

首先，中国官方数据的精炼锡进口量不断减少，已由2011年的31,300吨及2012年的14,300吨，减至2014年的8,700吨。

其次且更重要的是，中国出口增加，尽管多半未反映在官方贸易数据中。

据国际锡研究协会(ITRI)估计，这类非官方的流出量去年至少有6,000吨。只需看看锡价为什么表现落后就可以了，尽管表面上市场为供应短缺。

这股趋势是否将延续至2015年，大多要取决于缅甸锡矿石供应是否仍持续去年的速度。

**铜市与锌市的复杂性**

至少中国仍是精炼铜稳定的进口国，实际上，以所有型态的铜而言，都是如此。

铜进口量仍被视为中国制造业活动的风向球，不过由于商用与国营库存周期、买家动作、以及以融资铜需求等因素，在传递讯号方面构成复杂性，铜进口量是一个非常有问题的指标。

中国精炼铜交易图表参见：link.reuters.com/deh34w

1月精炼铜进口总量达30万吨，创下五个月低点；从明显偏低的初步估值判断，2月看来又进一步放缓。

最可能的原因在于，青岛金属骗贷事件后，对担保品融资的收紧控制，以及今年买家减少年度长单，提高现货合约采购比率的变化。

但另一个因素可能是，中国铜交易重心从精炼铜转向原材料。

去年废铜进口下滑，铜精矿进口则大增。铜废料进口下滑对铜价而言是利多，因为这可以转化为对初级精炼铜的更多需求。铜精矿进口大增则是利空，因为这意味着国内提高产量以因应需求。

今年中国对铜市的影响，将是所有这三种交易项目的作用力--精炼铜、废铜以及铜精矿。

中国与全球锌市场互动的复杂程度也不在话下。

精炼锌进口是青岛骗贷丑闻的另一个受害者。由于原先用于融资抵押的锌金属出口大增，令中国在去年第四季摇身成为锌净出口国。

不过中国在1月又变回净进口国，尽管净进口数量只有7,500吨，相较以往水准显得很不起眼。

不过锌市行情题材在于原料供应即将短缺，因为全球几座最大锌矿即将寿终正寝。

问题在于中国究竟是会受制于这个供应短缺情况，还是会提高自身产量来因应。

中国精炼锌与锌精矿进口趋势之间的交互作用，将受到密切关注以寻找线索。

但以1月精炼锌进口下滑78%，锌精矿进口上扬29%来看，现在似乎还难有任何答案。(完)

(编译 张荻/高琦/张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫/蔡美珍)

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