《HOME专栏》金属价格下跌 带动LME交易量大增

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 朱晓军/王翔琼/杜明霞
路透伦敦7月12日 - 对于工业金属多头而言，今年的市场状况不佳，镍、铝等金属价格都跌至多年来的低点。
不过，金属价格下跌对于伦敦金属交易所(LME)而言肯定是个好消息。
LME的交易量在第二季连续三个月创单月新高，同比增长幅度从第一季的1.4%(未经工作日调整数据)推升至上半年的增长9.1%(经工作日调整与未经调整数据)。
这一成交量数据无疑将令香港交易及结算所(HKEx)(0388.HK)感到满意，因其在收购LME时投入巨大。
然而LME上半年的业绩并非全部向好，显然LME的部分合约，尤其是一些新合约还还在努力地吸引投资者。
欲查看基本金属交易量图表，请点选：(link.reuters.com/zeb69t)
欲查看2013年上半年的LME合约交易量图表，请点选：(link.reuters.com/mub69t)
**低价格高成交量...但不在中国**
LME的镍合约创下23%的最大按年增幅。
这不会使近期持续追踪镍未平仓合约的人们感到意外。镍未平仓合约目前已触及高位。
LME库存激增，所有金属都需要获得融资。
镍价格回落到2009年时的水准，引起消费者和生产商的对冲兴趣。例如，显而易见的是，镍的期权成交量在今年上半年较上年同期大增70%。
低价格也吸引了暗箱操作基金的注意，它们寻求掌握下行动能。的确，鉴于商品交易顾问(CTA)群体过度积累空仓，数名分析师目前呼吁对镍价格进行大幅修正。
低价格与其所引发交易兴趣之间的关联，在LME的大部分其他主要合约中同样明显。
例如，铝成交量飙升14%，或许同样反映了融资、行业对冲和投机性暗箱操作的兴趣。
不过有趣的是，低价格在中国产生了不一样的结果。
就上海期交所今年前六个月的基本金属成交量而言，从(铜的)几近持平到(锌的)下滑43%不等。
上海期交所的锌合约因为入场价格相对偏低，以前一直受到散户投资者的青睐。显然，散户投资者主要通过做多的视角来看待金属投资，因而在价格疲弱的时候打退堂鼓。
**价格脱节与提货问题**
在LME上半年业绩较差的部分是两个铝合金合约品种，北美特种铝合金合约(NASAAC)交易量下降14%，而全球性铝合金合约交易量降幅甚至更大，达到26%。
这可能是反映再生铝和原铝定价脱节这个众所周知的问题，这一价差不断扩大，引发了北美压铸协会(North American Die Casting Association)对LME的公开批评。
一个可能让LME稍感安慰的事实是，两种铝合金产品的交易量都在6月大幅增长，LME已经枯竭的NASAAC库存在6月期间上升。
LME的钢坯合约交易量继续萎缩，自2012年初以来就稳步下降。
钢坯合约的提货问题已经众所周知，这个品种是LME迄今在钢铁板块的唯一尝试，目的是切入钢铁业日益成长的价格管理需求商机，但现在看来逐渐成为失败之作。
另一个处于困境中的是钼合约，继去年交易量下滑10%后，今年上半年减少8%。
当年与钼合约同时推出的钴合约，表现截然不同。钴合约交易量在2013年1-6月期间增加21%，增长速度仅次于镍合约。
**新产品**
钴是LME为数不多的取得成功的新产品。
其他新产品表现相对逊色。
LME迷你合约(规模为5吨，主力合约规模为25吨)都消失了，最后交易时间是2011年5月。
新加坡交易所(SGX)的迷你合约也表现不佳。铜迷你合约今年迄今还没有交易，铝和锌迷你合约总成交量只有42口。
即便是之前在这类金属合约中最为成功的芝加哥商业交易所(CME)铜合约，也在苦苦挣扎。该合约成交量去年下滑12%，今年上半年续跌9%。
这让香港交易所面临着有趣的挑战，因其首席执行官(CEO)李小加强烈暗示有意推出合约规格更小、月度和现金结算的合约。
尤其是LME自身的月度均价掉期合约亦发现难以在产业间成功推行。
该合约去年1月推出，今年迄今成交总量下滑67%至3,651口。
但至少还有黄金。
LME成交量方面的一个意外发展就是黄金店头交易(OTC)合约。
几年前大张旗鼓地推出后，黄金OTC合约似乎注定会步上其他失败产品的后尘，比如LME指数合约。
但去年12月成交100口之后，该合约今年上半年成交量激增至6,300口。
看起来，耐心是各个交易所和我们其余人等的美德。
钼合约长期而言或许还有希望。(完)
(译文审校 张明钧/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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