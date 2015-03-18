《HOME专栏》为什么曾对锌寄予厚望的投资者最终失去信心？

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦3月17日 - 锌到底怎么了？

去年投资者深信即将出现供应紧张的这个题材，纷纷买入，锌成为市场上最热门的金属之一。

但自从去年9月猛涨至超过每吨2,400美元之后，伦敦金属交易所(LME)三个月期锌的价格稳步回落。

现在已经一路跌回2,000美元，这是去年同期供应紧张的题材让投资者狂热之前的价格。

当然，锌和LME其他基础金属一样，都受到美元走强和中国需求前景不确定性的冲击。中国是各类金属的最大需求市场。

但锌的失宠也有其个别原因，这反映出投资者对锌供应短缺的题材愈发不满--曾让人充满期待，结果却回报寥寥。

供应短缺仍在隐隐浮现，几年前也是如此，但显然还没有真正到来。

**锌价溃退**

锌价慢动作式的下跌伴随的是基金经理解除LME多头部位。

LME的新交易者持仓报告(COTR)虽然不能完美的呈现交易所内的资金流动，但资金管理一栏能使投资者对投机性仓位的变动窥见一斑。

回到2014年7月，当时COTR首次公布，锌价也刚要涨到后来所知的三年高点，基金经理的净多头仓位LME-ZS-MNET总计近10万口(250万吨)，这占到未平仓合约的22%。

截至3月6日，总净多头仓位锐减到38,622口，仅占未平仓合约的9%。

基金经理人既削减了多仓，也增加了空仓，截至3月6日后者总计为72,622口，达到COTR公布以来的最高。

LME的基金经理概念包括了在金属市场运营的许多技术性基金，在一定程度上，它们的共同退出不过折射出过去几个月锌在技术分析图表中的不断恶化。

**难以捉摸的供应缺口**

锌多头面临的真正问题也是基本面恶化。

确实，LME锌库存持续下降。实际上下降速度快于其它LME金属，今年迄今减少了157,175吨。

此外，等待实际出货的注销部分高达143,600吨，相当于总库存的27%。

但这些库存变化趋势是意味着将出现供应缺口，还是像铝市那样的仓储套利？

2月10日，新奥尔良这一个地点一天内就注销了91,400吨锌，这样的数量显示是大规模改变存储地点，而不是急于寻找足够金属的用户在动用交易所库存。

实际上，精炼锌市场显示供需现在非常平衡。

国际铅锌研究小组(ILZSG)最近的评估结果是，精炼锌市场在12月和1月均是小幅过剩。

这与去年的情况差异很大，当时国际铅锌研究小组的月度供应缺口数据让多头受到鼓舞，吸引资金大量流入锌市。

**中国问题**

国际铅锌研究小组的数据确实显示锌市仍然存在供应缺口，而锌矿关门的趋势将会持续--这是看涨的核心理由。

澳洲大型Century矿的情况反映出这种看涨题材迟迟未能成为现实。其运营者五矿资源(1208.HK)似乎总能找到更多的矿石来维持该矿的运转。

但今年Century肯定要关门了，五矿资源已大幅削减锌产量目标。

分析师的普遍看法仍然是将会出现供应短缺，届时会推动价格上涨。如果你感觉这种说法似曾相识，这并不奇怪，因为正是这种预期曾在去年推动锌市上扬。

锌多头面临的真正问题，是中国，及锌价上涨导致中国扩产的可能性，包括锌矿石和精炼锌。

这对所有人都是一个真正的大难题，因为要评估中国扩产的能力，需要查看堪称全球锌市场上最不可靠的统计数据。

但至少趋势是非常清楚的。

根据ILZSG数据，去年全球锌矿产量仅仅增长1.8%，但这个数据掩盖了两种截然不同的结果。

中国之外的全球锌矿产量下滑了0.7%，这或许是可以预期的，因为加拿大的Brunswick等矿因资源耗尽而关闭，对供应产生冲击。

而去年中国的产量却增长了6.5%。

相似的模式在精炼锌供应链中也非常明显。除中国之外的全球产量下滑1%，但中国自身的产量却增长了14%。

这个模式在今年变得更加明显。官方数据显示，今年前两个月中国的精炼锌产量跳涨18%。

虽然可以以怀疑的眼光看这组数据，但这个趋势却难以辩驳。结论就是，中国并不缺少冶炼产能，也不缺少冶炼所需原料。

**等待就会有回报吗？**

中国从国外进口的锌也不多。去年下半年净进口量暴跌。

进口减少，反映了国内产量扩大，在此同时，出口也激增，因为去年夏天中国青岛港爆出金属重复抵押骗贷的丑闻之后，一些用于抵押的金属便流向中国境外更加安全的仓库。

在目前最新的四个月份已公布数据中，中国都是小幅净出口锌，扭转了先前净流入的状况。

对于锌市场上仍在坚守的多头来说，这又是一个噩耗。

他们的时运可能终会到来，但那一天看起来仍很遥远。

但在那天到来之前，许多投资者看似已经失去耐心，现在正用脚投票，并做出卖出的决定。(完)

(编译 李春喜/张涛; 审校 孙茉莉/王丽鑫/蔡美珍)

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