《HOME专栏》LME期铜重现正价差 打破多空胶着战情

图为上海洋山港附近仓库内，一名工人在用叉车搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

撰稿 Andy Home;编译 许娜/高琦/陈宗琦/龚芳/刘秀红

路透伦敦6月16日 - 今年铜市交易一直处在一场激烈的多空争夺战之中。

1月，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜暴跌至每吨5,353.25美元，标志着空头取得初步胜利，尽管这是受到中国空头资金的鼎力协助。

之后，多头逐步回击，悉数扳回最初的失地，甚至在5月5日触及6,481美元高位。随后，铜价再度下跌，目前处在5,770美元，多头重新陷入守势。

多空各方都有人摇旗呐喊，影响力很大的银行分析师也在研究报告中争锋相对。

期铜本身拥有足够多复杂且互相矛盾的信号，因此任何一方都无法宣告胜利。

不过，现在出现了一个新动向，一个可能使形势向空头一边倒的情况。

让我们欢迎铜市重现正价差！

**正价差卷土重来**

指标现货与LME三个月期铜价差周一收在正价差每吨31美元。

这听起来没多少，但不同寻常的是，这是近月合约2013年10月以来最宽阔的正价差。

事实上，LME期铜在2014年全年和2015年的头四个月里都一直处于逆价差状态，即便是在1月价格暴挫的阶段，也依然如此。

在一定程度上，这可能是因为大量多仓的持有者们控制了很大部分的交易所库存，并且通过同时买入和卖出近期合约来实现套期保值。

截至周五交易日的收盘时刻，市场上依然存在巨量的多仓，尽管规模略有下降，但仍控制着LME可提取库存中的30-40%。

LME市场报告有两天的滞后，因此很有意思的，我们将看到本周价差结构的明显放宽是否将带来仓位规模的进一步改变。

但不论怎样变化，期铜回到很宽的正价差状态，对于市场上铜的可获得性而言已经是一起重大事件，因为今年的铜市场可以说，几乎未能给人们提供任何清晰可辨的有关市场潜在动能的线索。

这是铜市场自相矛盾的困扰所在，即便在希腊危机事件影响市场动向以前就已然如此了。这导致每个市场人士都不得不通过可见库存变动来推断市场动向。

不过，即便是库存变动指标，本身也是问题重重难以依赖。

**库存动能改变**

例如，粗略来看，LME铜库存在2015年前几个月大增，于3月达到342,625吨的高峰，当时已经比1月初增加了165,600吨。

这还不足以动摇逆价差的结构，因此情况似乎是与直觉相反，在库存下滑一段时间后，如今才开始反应。

不过如果提到LME的仓储系统，那么关键就在细节中。

近期的下行趋势着实反映了铜库存只在两个仓储地点流出--安特卫普以及纽奥良。这两个地点可能都不能代表广大的实货走势。

安特卫普在5月8日、11日与12日有三笔12,500吨、总计37,500吨仓单被注销。之后就处于流出的状态。目前的总量为29,350吨，还有23,375吨仍在等候出仓。

LME库存变动的整数部份也值得注意。仓单注销量整数的完整性，强烈显示注销是另寻仓储地点，而非运送至终端使用者。

此外，即便是整体库存数据下滑，5月可交易库存的吨数也走稳至215,000吨左右的水平。

自此之后便出现非常重大的进展。

首先，马来西亚柔佛21,450吨注销的铜重新注册了仓单，数字列入可交易库存。

其次，鹿特丹上周有一笔12,250吨的重要流入，昨天也有另一笔5,625吨流入。

这些数字加总，将LME系统的可交易库存推升至246,625吨。

无论是整体库存还是可交易库存的趋势，似乎都在转变。

**夏季适逢淡季**

在这句话里请留意“似乎”两个字，不过仍有充份的理由相信LME库存增减趋势的改变还可能持续下去。

实货溢价在近几周走软，表明LME库存减少并不代表市场的总体状况。

或许正如LME经纪商Triland Metals在周五报告中所指，“正价差扩大似与LME及(上海期交所)库存减少的现象相互矛盾，但更好地反映出客户所报告的情况，即在溢价回软的情况下，取得电解铜的供应无虞。”

现在已进入北半球的夏季。铜消费有很强的季节性，国际铜业研究组织(ICSG)也要对其供需评估报告进行季节性调整。

按以往惯例，铜消耗量在每年第二季会达到高峰，然后于第三季触底，以反映暑假的安排。

换言之，交易所库存增加，是市场在夏季月份中的“常态”。

值得注意的是，纽约商品期货交易所(COMEX)库存已回到这种常态：库存在头四个月稳步下滑，并于5月底反转。COMEX库存在6月前两周已增加2,566短吨。

LME近月合约回复正价差，或预示LME仓储系统也会出现类似情况；然而这股趋势可能就像往年一样，难以过滤掉安特卫普等地库存变动的干扰。

上海期交所铜价差图表：(link.reuters.com/xeb94w)

**信号指向不一**

当然，如果所有信号都指向一致，那就不是铜市了。

所以值得一提的是，尽管COMEX及目前LME的库存似乎都再度上升，但上海期交所登记在案的库存仍在下降。

上海期交所铜库存自4月初以来已下降107,196吨，不过在年初飙升带动下，仍比1月初高出30,874吨。

上海期交所曲线的前部仍然呈逆价差，不过幅度极小，现货月与第二个月价差一直在零水准上下波动。

至于LME库存方面，我们能看到的并非全部真相。

在中国，这就意味着要将在上海保税仓库区存放的铜库存也要考虑在内。这些库存已经比前几年的巅峰规模少了很多，至少一部分原因是去年青岛港库存丑闻后，铜融资交易兴趣衰减。但当前规模估计仍高于500,000吨。

虽然如此，如果铜多头还想继续战斗下去，中国可见库存任何进一步潜在收紧信号都将可能为他们提供一些亟需的弹药。

因为至少从LME方面看，回归每吨31美元的正价差意味着，眼下是空头占据上风。(完)

(译文审校 王丽鑫/王兴亚/王洋/徐文焰)

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